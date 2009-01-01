Середина літа

Фотовернісаж Сергія АНДРУСЕНКА.
Відеооб'яви в Петрове
До уваги футбольних уболівальників!
У СЕРЕДУ, 9 СЕРПНЯ, на полі НТБ «Молодіжний», що у Володимирівці, відбудеться гра 5-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Другої ліги (група «Б»).
Зустрічаються ФК «ІНГУЛЕЦЬ-2» - ФК «НІКОПОЛЬ»
Початок зустрічі о 15.00.
Запрошуємо петрівчан і гостей району підтримати нашу команду в боротьбі за нагороди першості.
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До уваги футбольних уболівальників!
У НЕДІЛЮ, 13 СЕРПНЯ 2017 року, на стадіоні «Інгулець» відбудеться поєдинок 6-го туру чемпіонату України з футболу серед клубів Першої ліги.
Зустрічаються команди: ФК «ІНГУЛЕЦЬ» - ФК «СУМИ»
Початок зустрічі о 19.00.
Запрошуємо уболівальників Петрівщини та гостей району підтримати нашу команду в боротьбі за нагороди першості.
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Загублене посвідчення учасника бойових дій - серія АБ № 211701, видане 5 липня 1996 року Петрівським РВК Кіровоградської області на ім’я Бакуна Віктора Григоровича, вважати недійсним.
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