Як пережити спеку

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Подбати про своє здоров’я має кожен. І, насамперед, «сердечники» та люди похилого віку. Ми підкажемо, як це зробити.

Висока температура повітря – це серйозне навантаження для організму. Перегрів здатний викликати тепловий або сонячний удар, зневоднювання, загострення хронічних захворювань і може вивести з ладу людину незалежно від віку і стану здоров’я. Наші поради допоможуть вам адаптуватися до аномальної спеки й зберегти здоров’я.

Як поводитися

У жаркі дні не варто виходити на вулицю з 12:00 до 16:00 години дня. Слід перебувати тільки в тіні або у відносно прохолодних місцях. Можна оббризкувати себе з пульверизатора ледь теплою водою (саме така температура знімає з поверхні шкіри тонкий ліпідний шар, відкриваючи пори й змушуючи шкіру дихати). Щоб знизити температуру тіла, протріть обличчя, шию, груди й кінцівки серветкою, змоченою у прохолодній воді. Тіло обертайте настоями м’яти, а для ніг можна робити прохолодні ванночки. Душ (без мийних засобів) і купання у відкритих водоймах також добре рятують у спеку. Однак залазити у воду в занадто прохолодному місці не можна. Це особливо небезпечно для хворих на ішемію (може спричинити додатковий спазм судин).

Охолоджуємо дім

Якщо у вас дома є кондиціонер - ви щасливчик. Але навіть якщо його немає, послабити спеку можна. Забезпечте циркуляцію повітря у приміщенні за допомогою вентилятора. Безпосередньо перед ним можна поставити пляшки із замороженою водою. Такий нехитрий спосіб добре знижує температуру поблизу самого вентилятора. Увечері та вночі залишайте вікна або кватирки відкритими, а вдень щільно їх зачиняйте. Щоб протягом приміщення не нагрівалося, використовуйте щільні штори, фольгу, жалюзі або завішуйте вікна мокрими простирадлами. Бажано, щоб внутрішні двері в домі було відкрито – так повітря циркулюватиме з кімнати в кімнату. Можна зволожити повітря – поставити в кімнаті ємності з водою, а на ніч зволожити з пульверизатора килим та гардини.

Як одягатися

Одягатися слід легко, в одяг вільного крою із натуральних тканин світлих тонів.

Виходячи на вулицю, надягайте на голову панаму, капелюх або косинку. Взуття найкраще обрати на низькій підошві – в’єтнамки або сандалії, тому що у спеку ноги часто набрякають.

На вулиці носіть якісні сонцезахисні окуляри.

Що їсти й пити

В особливо жаркі дні варто переглянути свій раціон, основний принцип – легка їжа потроху:

*менше м’яса і тваринних жирів, більше рослинної та молочної їжі;

*більше петрушки, кропу, овочів, фруктів;

*м’ясо замінити рибою, відмовитися від наваристих перших страв;

*уживати мінімум солі;

*алкоголь, зокрема пиво, категорично протипоказаний;

*оптимальний варіант у спеку – зелений чай, відвари з м’яти, липи, чебрецю зі свіжими або мороженими ягодами.

І найголовніше, більше пийте (води або інших безалкогольних напоїв). Остерігайтесь напоїв, що містять кофеїн. Перевірити, чи достатньо ви вживаєте рідини, можна за кольором сечі. Темна – свідчить про необхідність уживання додаткової кількості води. Утім, хворим на ішемічну хворобу серця пити потрібно не більше 800 мл рідини на добу (за умови, що людина не перебуває на сонці). Якщо виникає спрага, можна просто полоскати рот водою кімнатної температури. Обмежитися 1,5 л рідини краще й тим, хто страждає на захворювання нирок, щоб додатково не навантажувати орган.

Вимірюємо тиск

У літній період загострюються серцево-судинні захворювання та збільшується ризик виникнення кризів. Людям, які мають такі проблеми, з настання жарких днів потрібно обов’язково звертати увагу на різні симптоми й прислухатися до свого організму.

Сердечники та гіпертоніки мають постійно стежити за своїм тиском, особливо у спеку. Лікарі радять мінімум двічі на добу міряти артеріальний тиск. При цьому орієнтуватися потрібно на рівень 100-130/60-90. У цих межах тиск вважається нормальним. Якщо артеріальний тиск підвищився, то слід прийняти антигіпертензивні засоби, а найкраще – проконсультуватися зі своїм лікарем, який дасть вам рекомендації про те, як краще пережити спеку і які препарати вживати. До речі, всі лікарські препарати, що регулюють діяльність серця і судин, потрібно тримати при собі, якщо ви кудись вирушаєте.

Причина, з якої сердечники погано переносять спеку, полягає в тому, що зневоднення організму спричиняє згущення крові. У результаті цього серце зазнає серйозних навантажень, проганяючи її по артеріях. До групи ризику належать люди від 65 років, які мають надлишкову вагу та по-стійно вживають медикаменти.

Розпізнаємо тепловий удар

Одним з найсерйозніших наслідків перегріву організму є тепловий удар. Він стається тоді, коли тіло вже не в змозі контролювати процеси теплообміну.

Запаморочення, пришвидшення дихання і пульсу, підвищення потовиділення у спеку – перші ознаки теплового удару. У цьому випадку потрібно вжити таких заходів:

*одразу перейти в тінь або прохолодне приміщення, присісти і випити трохи охолодженої води;

*звільнити грудну клітку, розстебнувши сорочку, послабити тиск пояса, коміра, ременя;

*оббризкати обличчя і груди водою;

*якщо турбують біль за грудиною, відчуття стискання, каменю на грудях – покласти під язик таблетку нітрогліцерину. Якщо біль не минає, потрібно прийняти таблетку аспірину і викликати швидку допомогу.

Підготувала Олена Приходкова.