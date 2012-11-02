Господині на замітку

Болгарський перець консервований

5 кг болгарського червоного перцю, 250 г столового 6% оцту, 125 г олії, 1.5 ст.л. цукру, 1.5 ст.л. меду, 1.5 ст.л. солі, лавровий лист, перець горошком, часник, селера.

Спосіб приготування

Перець промити і акуратно видалити серцевину з насінням так, щоб перець при цьому залишився цілим. Потім порціями скласти його в казанок і обсмажити з усіх боків.

В окремий посуд залити всі інгредієнти для маринаду і довести до кипіння.

На дно банки покласти гілочку селери і пару зубчиків часнику, потім скласти обсмажений перець і залити гарячим маринадом та закатати банки. Укутати ковдрою і залишити до повного охолодження.

Баклажани на зиму

Відібрати невеличкі баклажани, спекти їх у духовці, зняти шкірку. Приготувати банки, обробивши їх парою чи прогрівши у духовці. На дно покласти 1 солодку перчину, 1 помідор (їх теж запекти у духовці разом із баклажанами), зверху баклажани. На літрову банку треба 1,5 чайної ложки солі, 2 чайні ложки цукру, 2-3 столові ложки оцту. Накрити металевими кришками і пастеризувати 40 хвилин. Із 1 кг свіжих баклажанів виходить 2 літрові банки.



2-й спосіб

Інгредієнти:

3 кг дрібних баклажанів,

4-5 стручків гіркого перцю,

1 ст. товченого часнику,

1 ст. оцту,

1 ст. рослинного масла (для смаження).

Приготування:

Баклажани (бажано, однакового розміру) наріжте кружальцями завтовшки 5 мм, посоліть. Потім покладіть на 30 хвилин у друшляк або сито, щоб зійшла гіркота. Перець натріть на дрібній тертці, часник потовчіть в ступці або пропустіть через часникодавку.

Баклажани обсмажте з двох боків до рум’яної скоринки. Гарячими вмокніть в кашку з часнику, гіркого перцю і оцту, щільно укладіть в півлітрові банки, щоразу зливаючи масло зі сковороди в банку. Закатайте без пастеризації.

Кружечки консервованих баклажанів добре використовувати при виготовленні маленьких гострих бутербродів, які зверху можна посипати дрібно нарізаною зеленню.

Смажені баклажани, як гриби

Інгредієнти: баклажани — 3-4 шт., цибуля — 2 шт., яйця — 3-4 шт., сметана — 100 мл, олія для смаження, грибна приправа, чорний меле¬ний перець.

Приготування. Зрізуємо з баклажанів шкірочку і нарізаємо їх «паль¬чиками» близько 2 см завдовжки. Яйця збиваємо до пінки. Заливаємо баклажани яйцями. Добре перемішуємо, накриваємо кришкою. Протя¬гом години перемішуємо синенькі 5-6 разів. У результаті баклажани мають увібрати яйця повністю. Цибулю ріжемо кубиками. Потім бакла¬жани злегка обсмажуємо в олії. Додаємо цибулю, перемішуємо і сма¬жимо протягом 10 хвилин. Всипаємо грибну приправу, чорний меле¬ний перець, додаємо сметану. Доводимо до готовності. За бажанням можна додати у страву тертий сир.

Баклажанні секрети

*Перед приготуванням за¬мочіть баклажани в підсоленій воді на півгодини. Потім про¬мийте. Так із овочів вийде гір¬кота.

*Якщо готуєте ікру, не пропус¬кайте баклажани через м’ясо¬рубку. Це може надати страві неприємного металічного при¬смаку.

*Щоб під час смаження бак¬лажани не вбирали багато жиру, завчасно ошпарте їх окропом.

*Щоб м”якоть не тем¬ніла, готуйте баклажани на сильному вогні.

*Якщо хочете, щоб часточки або кружочки баклажанів не втрачали форму під час приготування, не знімайте з них шкірочку.