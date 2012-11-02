Державний тероризм – дорога в один кінець

Здається, вже ніхто в світі не сумнівається в тому, що головним організатором і спонсором світового тероризму є Росія. Адже не секрет, що керівники і військові командири Аль-Каїди, ІДІЛ та інших терористичних організацій, на рахунку яких десятки, а то і сотні тисяч життів громадян різних країн, навчалися у військових училищах та інших навчальних закладах Росії. Показово, що на відеороликах цинічного розстрілу захоплених в полон бойовиками ІДІЛ мирних жителів в сирійському Алепо, які поширилися в «Ютубі», бандити спілкуються між собою російською. Російську Федерацію визнано джерелом найбільшої загрози в США, інших країнах.

Керівництво Росії давно взяло на озброєння тероризм для вирішення як міжнародних, так і внутрішніх проблем. На рахунку російських спецслужб низка убивств очільників чеченського спротиву (як на території РФ, так і за кордоном), опозиційних журналістів та по-літиків, терористичних акцій на власній території. Недаремно ж шалену лють керівництва РФ і особисто В.Путіна викликала книжка колишнього офіцера ФСБ Литвиненка «ФСБ підриває Росію». За неї він і поплатився життям.

Свідченням того, що керівництво Росії не збирається відмовлятися від тероризму як державної по-літики, є і масштабна кібер-атака на комп’ютерні мережі багатьох країн світу, зокрема на українські. Спеціалісти твердять, що, імовірно, її було здійснено з серверів на території Росії, або ж підконтрольних їй терористичних угрупувань під назвою ДНР і ЛНР. Та й назва вірусу «Petya.a.ru» є натяком на те, що це привіт Петру Олексійовичу з Росії.

Крім божевільної агресивної і цинічної міжнародної політики, керівництво РФ та московської православної церкви, яка є вірним партнером влади у всіх її злочинах, відзначається розгулом мракобісся. Відьом, щоправда, поки що на багаттях не спалюють, але не раз траплялися факти спалювання книжок, зокрема українських. Закриття української бібліотеки в Москві і засудження її очільниці – з цього ж ряду повернення до найтемніших часів сталінізму.

Поряд з цим Путін і його оточення відзначаються надзвичайною цікавістю до окультизму, а російське Географічне товариство, з яким тісно співпрацює путінський режим, недаремно називають близнюком сумнозвісного гітлерівського товариства Ананербе. В анексованому Криму широко ведуться археологічні роботи з метою пошуку магічної чаші Грааля, володар якої нібито стане непереможним. Та парадокс полягає в тому, що, як свідчить легенда, непереможним стає той її володар, який своєю владою користується для здійснення добрих справ, той же, хто спробує її використати для завоювання чужих земель, захоплення в рабство інших народів, прирече власний народ на поразку і остаточне знищення.

Далеко не всі в Росії сліпо вірять новоявленому фюреру, там є і чимало таких, хто розуміє згубність путінської політики для російського народу. Свідченням цього є масові протести проти путінізму, які все частіше проходять в багатьох регіонах Російської федерації.

Пропонуємо увазі наших читачів вірші російського поета Дмітрія Бикова, які віддзеркалюють шлях, пройдений Росією протягом останніх 25 – 28 років.

На землю капли падали.

Сквозь дождь белел с трудом,

Щетинясь баррикадами,

Московский Белый дом.

Сейчас, конечно, совестно,

Но двадцать лет назад

Мы думали, что вскорости

Здесь будет город-сад.

Мы думали тогда ведь,

Наивные шуты,

Что если нас не давят,

То мы уже круты.

Нам выдана свобода,

Совок не воскресят –

Через четыре года

Здесь будет город-сад.

Потом не стало бабок,

Порядок обветшал,

Страна упала на бок

И треснула по швам.

Затлела по окраинам

И двинулась на слом

Отравленным, ославленным,

Оплавленным куском.

Но мы – не та порода,

Чтоб нас пугал распад.

Через четыре года

Здесь будет город-сад!

Потом герои запили,

Простились со стыдом,

Потом разбили залпами

Тот самый Белый дом.

По дури ли, по злобе ли

Взъярились дети гор –

Мы стольких там угробили,

Что страшно до сих пор.

Но тучи в час восхода

Плотней всего висят.

Через четыре года

Здесь будет город-сад!

Потом у олигархии

Случился передел.

Ведущие загавкали,

Борис недоглядел…

Смотрители клоповника

Отправили в полёт

Тихоню-подполковника

Из питерских болот.

И вот толпа народа

Лобзает новый зад:

«Через четыре года

Здесь будет город-сад!»

Фронтов незримых воин,

Наряженный в царя!

Я многое усвоил

Тебе благодаря.

Я вызубрил, как надо,

Без ложного стыда:

Ни города, ни сада

Не будет никогда.

Мечтать тяжеловато

О веке золотом.

И сад тут был когда-то,

И город был потом.

Пришла иная мода,

Прогнозы тут просты:

Через четыре года

Здесь будешь только ты.

Прощайте, баррикады,

Прощай, железный хлам.

Мы были дураками,

Когда стояли там.

Пора признать спокойненько,

Оставив торжество,

Что кроме подполковника

Не будет ничего.

Он с прыткостью любовника

Проник во все умы.

Гляжу на подполковника –

И вижу: это мы.

Осталось пить без просыпа,

До белых поросят.

Здесь нет другого способа

Устроить город-сад.

Анатолій РЯБОКОНЬ.