Пенсійний фонд інформує

Випуск: № 60 (9977) Субота, 5 серпня 2017 року

В Олександрійському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України щодня з 8.00 до 17.00 працює телефон «гарячої лінії» за номером: 7-41-03.

09 серпня 2017 року на телефонній «гарячій лінії» Олександрійського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Кіровоградської області за номером 7-14-99 на телефонні дзвінки громадян з 14.00 до 16.00 години відповідає перший заступник начальника управління ХОВАНЮК Ірина Василівна.

Ірина Хованюк, перший заступник начальника управління

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