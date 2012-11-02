Оголошення

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Випуск: № 60 (9977) Субота, 5 серпня 2017 року

Ганнівська сільська рада повідомляє, що 30 серпня 2017 року відбудуться громадські слухання щодо коригування генеральних планів села Володимирівка, села Ганнівка та села Рядове, що знаходяться на території Ганнівської сільської ради.

Час та місце проведення:
о 10 годині у приміщенні Володимирівського Будинку культури;
о 12 годині у приміщенні Ганнівського Будинку культури;
о 15 годині у приміщенні Рядівського Будинку культури;

Пропозиції громадян, підприємств та організацій щодо коригування генеральних планів села Володимирівка, села Ганнівка та села Рядове просимо направляти у письмовому вигляді Укрпоштою за юридичною адресою: село Ганнівка, вул. Олександрівська, 25 – а, Петрівського району Кіровоградської області, або за допомогою електронної пошти на адресу: gannivka-sr@ukr.net до 21.08. 2017 р.

За детальнішою інформацією щодо проведення громадських слухань звертатися за телефоном: 9-42-21, 068-850-69-40

 

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