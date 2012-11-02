Жителька Петрового виготовляє екзотичні джеми, що користуються попитом по всій Україні

Світ наших захоплень

Неймовірно оригінальне варення із незвичайних поєднань фруктів та овочів готує колишній інженер лісового господарства, а нині домогосподарка Наталія Кузан з селища Петрове, що на Кіровоградщині.

Виготовленням ексклюзивних джемів, котрі користуються неабияким попитом по всій Україні, жінка успішно займається вже два роки.

Каже, що надихає її до цього молодша донечка Ксенія. Цікавості ж додає мода на товари hand made та екологічні продукти, що сьогодні дуже затребувані.

Більшість ексклюзивних джемів Наталя варить за власними рецептами, але з радістю користується і порадами друзів, сусідів чи добрих знайомих.

«Для реалізації задуманого інвестицій потрібно небагато, а особливо, якщо у дворі є гарний сад і достатня кількість натуральних фруктів та овочів», - підкреслює кулінарка. Та додає, що процес приготування ексклюзивного солодкого товару не можна автоматизувати. Тому готується він на власній кухні, а всі інгредієнти підбираються дуже й дуже ретельно.

Зараз у Наталі якраз сезон. На її присадибній ділянці вдосталь і свіжих ягід, і фруктів, й іншої городини. Всього достатньо, щоб законсервувати та втілити в життя найвибагливіші гастрономічні забаганки любителів солодкого.

Загалом у Наталиному асортименті близько 30 видів всілякого варення, джемів та конфітюрів.

Готувалися вони спершу тільки для рідні, а потім і для інших охочих. Тепер смачний hand made ручної роботи можна навіть замовити.

Найпопулярнішим сьогодні є варення з гарбуза, кульбаби, акації, моркви, кабачків, калини, пелюсток троянди, молочних горіхів, кавуна та інших інгредієнтів.

Кожна баночка варення містить цукор, воду та фрукти – виключно природні елементи, завдяки яким продукт довше зберігається.

Наталя відзначає: «Ми привносимо у джеми нові смаки і багато уваги приділяємо натуральним продуктам, щоб ніщо не заважало ними насолоджуватися. А рекламуємо свій товар на всіляких ярмарках hand made у Кіровоградській та Дніпропетровській областях».

Отож, найголовніша цінність продукції KUZAN-JEM - її натуральність. Хоча, окрім того, велику увагу домогосподарка приділяє декору і фасовці солодкого продукту, який розподіляє у 100 мг, 250 мг та 350 мг баночки, картонну та дерев’яну упаковку.

Більше детальної інформації про hand made від Наталі Кузан черпайте на її офіційній сторінці в Інтернеті або за тел: 097-770-4685.

Наталія Луценко, м. Олександрія

(З Інтернетблогу автора)

Фото спеціально для блогу надала Наталя Кузан.