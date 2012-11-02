Р І Ш Е Н Н Я

від 27 липня 2017 року № 263 смт Петрове

Про нову редакцію пунктів 1.1 та 1.2 рішення виконавчого комітету селищної ради від 23 вересня 2016 року № 274 «Про встановлення тарифів на водопостачання та водовідведення КП «Петрівське»

З метою запровадження економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги, керуючись підпунктом 2 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 2 статті 7, пунктів 3,4 статті 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30 липня 2012 року № 390 «Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структур цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад», рішенням Петрівської селищної ради від 29 січня 2016 року № 90/7 «Про затвердження Порядку встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги на території Петрівської селищної ради», обговоривши пояснювальну записку начальника КП «Петрівське» Градановича Ю.В. щодо коригування базових тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення КП «Петрівське» для бюджетних установ, для інших підприємств, установ та організацій від 21.06.2017 року № 697 та враховуючи його лист від 17.07.2017 року № 726 про зауваження та пропозиції щодо зміни тарифів на житлово-комунальні послуги, виконавчий комітет Петрівської селищної ради ВИРІШИВ:

1. Викласти в новій редакції пункти 1.1 та 1.2 рішення виконавчого комітету селищної ради від 23.09.2016 року № 274 «Про встановлення тарифів на водопостачання та водовідведення КП «Петрівське», а саме:

«1.1. Тарифи на послугу з центрального водопостачання:

- для населення – 10,68 грн. за 1 м3;

- для бюджетних установ – 32,63 грн. за 1 м3;

- для інших підприємств, установ та організацій – 35,35 грн. за 1 м3.

1.2. Тарифи на послугу з центрального водовідведення:

- для населення – 7,35 грн. за 1 м3;

- для бюджетних установ – 40,38 грн. за 1 м3;

- для інших підприємств, установ та організацій – 43,74 грн. за 1 м3.».

2. Проводити відшкодування з місцевого бюджету КП «Петрівське» різниці між встановленим розміром тарифів на центральне водопостачання та центральне водовідведення для населення і економічно обґрунтованими витратами на виробництво цих послуг.

3. Дане рішення набирає чинності з 01 вересня 2017 року.

4. Оприлюднити дане рішення в районній газеті «Трудова слава» та в інший спосіб не пізніше 09 серпня 2017 року.

5. Виконання даного рішення покласти на начальника КП «Петрівське» Ю.В.Градановича.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради А.А.Сидоренка.

Петрівський селищний голова С.Тилик