ШОСТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 18 травня 2016 року № 187/7

смт Петрове

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок села Покровка Петрівської селищної ради Петрівського району Кіровоградської області

Розглянувши пропозицію Петрівського селищного голови С. Тилик від 18 травня 2016 року № 01-16/469/1, технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок села Покровка Петрівської селищної ради Петрівського району Кіровоградської області, розроблену ДП «Кіровоградським науково – дослідним та проектним інститутом землеустрою», відповідно статті 23 Закону України «Про оцінку земель», статті 9 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації», статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 9 Земельного кодексу України, Постанови кабінету Міністрів України № 213 від 23.03.1995 року «Про методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів» (із змінами та доповненнями), статті 271 Податкового кодексу України, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії селищної ради з питань земельних відносин, архітектури, містобудування, розвитку населених пунктів, раціонального використання місцевих природних ресурсів, екологічної безпеки, комунальної власності та житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку, торгівлі і сфери послуг та приватизації, майна, житла та землі від 17 травня 2016 року № 64, селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок села Покровка Петрівської селищної ради Петрівського району Кіровоградської області .

2. Визнати рішення Петрівської селищної ради від 20.09.2010 року № 837/5 «Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінки земель с.Новомануйлівка, с. Покровка, с. Олександродар» таким, що втратило чинність з дати затвердження нової нормативної грошової оцінки.

3. Рішення набирає чинності з дня його прийняття.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань земельних відносин, архітектури, містобудування, розвитку населених пунктів, раціонального використання місцевих природних ресурсів, екологічної безпеки, комунальної власності та житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку, торгівлі і сфери послуг та приватизації майна, житла та землі.

Петрівський селищний голова С. Тилик