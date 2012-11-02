Поле моє, поле…

Висвітлюємо проблему

Українці – нація хліборобів, тож ставлення до землі, аграрне питання завжди було визначальним. Аналіз подій, які розпочалися 100 років тому, приводить до висновку, що більшовикам вдалося перемогти у боротьбі за владу саме тому, що вони пообіцяли закінчити війну і, найголов-ніше, - дати селянам землю, що для аграрної країни було вирішальним. Щоправда, війну вони не закінчили, а розпочали ще набагато кривавішу і жорстокішу, ніж світова, громадянську. Землю також не дали, а відібрали і ту, яку селяни мали. Результатом цього стало те, що Україною, яка до більшовицького перевороту ніколи не знала голоду, за період з 20-х до кінця 40-х років минулого століття прокотилося три страшних голодомори, які забрали не менше 10 мільйонів життів.

Нині аграрне питання також стало одним з центральних, воно перебуває в зоні прискіпливої уваги як громадськості, так і політичних партій та законодавчої і виконавчої гілок влади.

Втім, мова зараз піде не про політику, а про більш, так би мовити, приземлене питання, хоча і дуже важливе – наведення порядку у використанні землі сільськогосподарського призначення, аби вона працювала на все сус-пільство, а не слугувала лише засобом особистого збагачення окремих осіб.

На сесії районної ради, яка відбулася 4 травня 2017 року, було прийняте рішення про створення районної комісії з контролю за надходженням податків і зборів до місцевих бюджетів. Саме темі використання землі було присвячене засідання названої комісії, яке пройшло 27 липня. Його вів її очільник – голова райдержадміністрації Сергій Завалій. У роботі комісії взя-ли участь її члени: Тетяна Жалоба – начальник відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації (секретар комісії), Геннадій Горбанець – начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури РДА, Ольга Дзьобан – начальник відділу фінансово-господарського забезпечення та управління персоналом – головний бухгалтер фінансового управління РДА, Антоніна Іванова – заступник голови районної ради, Віталій Іщенко – заступник начальника відділу у Петрівському районі ГУ Держгеокадастру в Кіровоградській області, Петро Легун – начальник Петрівського відділення Олександрійської ОДПІ ГУ ДФС в Кіровоградській області. На засідання комісії також були за-прошені Тамара Сакара – голова районної ради, Олександр Поворознюк і Катерина Галуган – депутати ра-йонної ради, представники аграрного бізнесу, Геннадій Колісник – юрист районної ради, сільські і селищні голови.

Відкриваючи засідання, С.Завалій зауважив, що головним завданням діяльності як райдержадміністрації, так і комісії, вважає контроль за тим, щоб усі суб’єкти господарювання працювали в правовому полі, а в місцеві бюджети надходили всі податки і збори у повному обсязі. Він зупинився на процедурі (технології) цієї роботи, яка полягає в тому, що органи місцевого самоврядування повинні володіти повною інформацією про реальний стан із використання земельних ділянок на підвідомчій території і подавати достовірну інформацію до відділу агропромислового розвитку райдерж-адміністрації.

Його підтримала Т.Сакара, яка зазначила, що це питання вже неодноразово піднімали керівники провідних агроформувань району, які, крім того, що сплачують податки, надають суттєву допомогу територіям, на яких працюють, беруть участь в реалізації загальнорайонних програм. Їх обурює, що значна кількість одноосібників працюють в тіні, маючи на меті тільки власне збагачення, практично не сплачуючи податків. Деякі так звані «одноосібники» обробляють по кілька сотень гектарів, їздять на дорогих автомобілях, хоча звітують, що бідні, як церковні миші, мовляв, ледве зводять кінці з кінцями, адже нібито не мають жодних прибутків.

- Рішення районної ради про створення районної комісії з контролю за надходженням податків і зборів виважене, законне і потрібне, – переконана вона. - Бо ж пряма функція держави – контроль за надходженнями до бюджетів всіх рівнів. Кожен, хто обробляє більше двох гектарів землі, повинен сплачувати відповідні податки. Хіба можна вважати одноосібником того, хто обробляє 200 – 300 га землі? Тому ми залишаємо за собою право звертатися, у разі потреби, до поліції, інших правоохоронних органів, аби захистити економічні інтереси держави. Задля цього ми повинні чітко і якісно виконувати функції, покладені на комісію.

Зі звітом про роботу комісії виступила Т.Жалоба, яка повідомила, що в плані реалізації функцій і завдань, покладених на комісію, відділом агропромислового розвитку райдержадміністрації було розіслано листи сільським і селищним радам щодо надання інформації про одно-осібників, зареєстрованих на підвідомчих територіях, з проханням вказати площу і номер земельної ділянки, яку обробляє кожен одноосібник, перелік культур, посіяних на даній площі. З більшості територій інформація була надана вчасно, вона свідчила, що у багатьох одноосібників земельні ділянки зайняті парами. На засіданні комісії, яке пройшло 13 червня, було вирішено провести ви-біркову перевірку цієї інформації. Виявилося, що на території Петрівської, Ганнівської, Малинівської, Новостародубської сільських рад площі, які нібито під парами або засіяні ячменем, насправді засіяні соняшником. Були складені акти про недостовірність інформації, сільським радам рекомендовано відкоригувати інформацію.

Відділом агропромислового розвитку розроблено акт обстеження використання земельних ділянок одноосібниками площею більше 2 га, який затверджено на засіданні комісії з контролю за надходженням податків і зборів, а його зразки надано сільським та селищним радам. Заповнені акти обстеження необхідно було подати до районної комісії: до 20. 07. 2017 року – на ранні зернові культури, до 15. 10. 2017 року – на пізні культури. Це вчасно зробили тільки Іванівська, Водянська, Богданівська, Луганська і Петрівська сільські ради.

Найпроблемнішими територіями є Іскрівська і Червонокостянтинівська сільські ради, де велика кількість ділянок начебто перебувають під парами, або ж сільські ради не володіють інформацією щодо того, що там насправді посіяно.

Після виступу Т.Жалоби С.Завалій зазначив, що порядок у цьому питанні слід наводити якнайшвидше. За результатами засідання комісії буде підписаний протокол із визначенням термінів проведення необхідних заходів і надісланий в сільські, селищні ради. Він і Т.Сакара зауважили, що дефіцит бюджету Червонокостянтинівської сільської ради до кінця року складатиме 400 тисяч гривень, а на її території дуже багато одноосібників, які працюють поза правовим полем. Тож пора взятися за цю роботу серйозно.

К.Галуган додала, що Червонокостянтинівській сільській раді дійсно потрібна допомога, бо і магазини там працюють без належних ліцензій, тож чимало грошей не потрапляє до місцевого бюджету.

О.Поворознюк додав, що не було б проблем з наповненням місцевих бюджетів, якби всі одноосібники сплачували податки у відповідності зі своїми прибутками. Він назвав і конкретні прізвища людей, які вважаються одноосібниками, але неозброєним оком видно, що статки, які вони мають, не відповідають цьому статусу.

Під час обміну думками присутні порушили і проблему безробіття. Якщо навести порядок з одноосібниками, повернути їхню діяльність у правове поле, то це позитивно вплине і на показники зайнятості, адже давно визначено, що для обробітку кожних 100 га землі потрібно залучати двох працівників. Крім того, зараз працює багато незареєстрованої сільськогосподарської техніки, тож, якщо навести порядок, її почнуть реєструвати.

Згадуючи проблему зайнятості, О.Поворознюк навів такий приклад: в Чикаго (США) безробітний отримує $120 на місяць. Розраховано, що цих грошей повинно вистачити на те, щоб впродовж місяця можна було щодня проїхати з одного кінця міста в інший у пошуках роботи і купити пару гамбургерів, аби прохарчуватися. Якщо не вистачило місяця, аби знайти роботу, то безробітного знімають з реєстрації і припиняють будь-які виплати. У нас же, на жаль, можна все життя прожити на утриманні держави, не зробивши нічого корисного для суспільства ні на копійку.

Т.Сакара наголосила, що ніхто не має наміру відбирати у людей землю, як це дехто твердить. Мова йде тільки про наведення порядку, про те, щоб всі чесно сплачували податки у відповідності до своїх доходів.

С.Завалій підкреслив, що засідання комісії намітило алгоритм роботи з одноосібниками, яким повинні керуватися сільські і селищні голови. Вони несуть відповідальність за надходження до бюджету всіх податків і зборів у повному обсязі, адже виконують функції держави. Це робити непросто, але потрібно. Бо кожне поле, кожна ділянка землі, що обробляється, повинна працювати і на суспільство, а не тільки на окрему особу.

Наостанок керівник району зауважив, що наступною темою роботи комісії буде впорядкування ситуації з лісосмугами.

Анатолій РЯБОКОНЬ.

На знімках: С.Завалій та Т.Сакара ведуть засідання; комісія за роботою; доповідає Т.Жалоба.