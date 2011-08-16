18 Кулінарних секретів

Господині на замітку

* Щоб яєчня була пишною, потрібно додати дві ложки холодної води на склянку яєць і гарненько збити.

* Замість дріжджів у тісто можна додати трохи коньяку. При цьому тісто стане ароматним, а випічка - смачнішою.

* Білок яйця швидше зіб’ється в пишну піну, якщо його попередньо охолодити і додати кілька крапель лимонного соку або трохи лимонної кислоти. З жовтком роблять навпаки - він любить тепло і цукор.

* Щоб обсмажити або запекти м’ясо з золотистою скоринкою, його треба намазати медом.

* Цибуля втратить гіркоту і буде набагато смачнішою, якщо її покласти в друшляк і обдати окропом, після того як вона була нарізана.

* Печінка буде м’якою, якщо перед обсмажуванням посипати її цукром.

* Щоб яйця при варінні не тріснули, їх треба вимити перед цим у холодній воді.

* Щоб молоко при варінні не підгоріло, каструлю треба сполоснути холодною водою, і варити на середньому вогні.

* Овочі чистять або миють безпосередньо перед тим, як опускають в суп.

* Щоб у моркви був хороший смак, її треба варити 5-10 хвилин. Також моркву, як і інші овочі, варять на середньому вогні і солять в кінці варіння.

* Щоб рис був розсипчастим, його треба перед варінням замочити в холодній воді на 30 хвилин.

* Щоб сіль у солонці не була вологою, слід додати до неї кілька зерен рису.

* Щоб рис не розварювався, його можна трохи обсмажити, проте слід врахувати, що в цьому випадку він не дуже збільшиться у розмірах.

* Щоб молоко не «втікало», треба додати до нього шматочок цукру і накрити кришкою, помішуючи кожні 3-4 хвилини.

* Щоб рис був прозорим, потрібно на 5 хвилин опустити його в окріп.

* Щоб рис або макарони не злипалися при варінні, потрібно додати у воду трохи соняшникової або оливкової олії, а після варіння обдати в друшляку холодною водою.

* Зів’ялі кріп і петрушка стануть знову свіжими, якщо покласти їх у воду, злегка розведену оцтом.

* Якщо ви хочете отримати смачні овочі при варінні, треба опустити їх у воду, після того, як вода закипить. Якщо ж ви хочете, щоб смачним був сам бульйон - треба починати варити овочі у холодній воді.

Підготувала Олена Приходкова