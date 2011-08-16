Вчитель з Петрового дивує вишивкою картин з атласних стрічок

Світ наших Захоплень

Більше десяти років Лариса Мовчан з Петрового, що на Кірово-градщині, займається вишивкою картин атласними стрічками.

Це одне із багаточисленних її захоплень, на якому вона добре знається. А окрім того, жінка залюбки працює з бісером та папером - чудово володіє техніками канзаши та орігамі.

Втім, найпозитивніші емоції викликають саме її картини з атласних стрічок.

Найчастіше на них майорять розкішні троянди, ромашки та маки.

А щоб квіти видавалися справжніми, мисткиня уміло передає всі відтінки і різнобарвність пелюсток та вдало підбирає тло навіть вигадує власні методи вишивання пелюсток та стебел.

Стрічки для картин купує, як правило, в Олександрії, де є гарний вибір і ціни помірні.

Каже, що ідею до такого захоплення їй подала одна добра знайома. А скориставшись нею, Лариса натхнено займається специфічною вишивкою та отримує від того справжню насолоду.

На картинах жінка вишиває квіти так, що їх хочеться торкнутися, і здається, ніби вони живі й пахнуть.

А весь свій досвід успішно передає власним дітям та вихованцям Петрівського НВО «Загальноосвітня школа I-III ступенів – гімназія», де вже багато років поспіль працює вчителем трудового навчання.

Що казати, творчі напрацювання майстрині уміло практикують обидві її доньки. Старша Лілія, наприклад, нині працює у Кірово-градській школі №19, де веде гуртки поза-шкільного виховання, а молодша, Олена, викладає у Петрівському дитячо-юнацькому центрі.

Більшість чудових робіт Лариси Мовчан нині прикрашають не лише її власне помешкання, а й оселі багатьох її односельців, друзів та колег. Новими напрацюваннями й напрямками у роботі зі стрічками, бісером чи папером вона залюбки ділиться з іншими.

Наталія Луценко, м. Олександрія

(З Інтернетблогу автора)

Фото Лариси Мовчан.