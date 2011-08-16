Вчитель з Петрового дивує вишивкою картин з атласних стрічок

Світ наших Захоплень
Більше десяти років Лариса Мовчан з Петрового, що на Кірово-градщині, займається вишивкою картин атласними стрічками.
Це одне із багаточисленних її захоплень, на якому вона добре знається. А окрім того, жінка залюбки працює з бісером та папером - чудово володіє техніками канзаши та орігамі.
Втім, найпозитивніші емоції викликають саме її картини з атласних стрічок.
Найчастіше на них майорять розкішні троянди, ромашки та маки.
А щоб квіти видавалися справжніми, мисткиня уміло передає всі відтінки і різнобарвність пелюсток та вдало підбирає тло навіть вигадує власні методи вишивання пелюсток та стебел.
Стрічки для картин купує, як правило, в Олександрії, де є гарний вибір і ціни помірні.
Каже, що ідею до такого захоплення їй подала одна добра знайома. А скориставшись нею, Лариса натхнено займається специфічною вишивкою та отримує від того справжню насолоду.
На картинах жінка вишиває квіти так, що їх хочеться торкнутися, і здається, ніби вони живі й пахнуть.
А весь свій досвід успішно передає власним дітям та вихованцям Петрівського НВО «Загальноосвітня школа I-III ступенів – гімназія», де вже багато років поспіль працює вчителем трудового навчання.
Що казати, творчі напрацювання майстрині уміло практикують обидві її доньки. Старша Лілія, наприклад, нині працює у Кірово-градській школі №19, де веде гуртки поза-шкільного виховання, а молодша, Олена, викладає у Петрівському дитячо-юнацькому центрі.
Більшість чудових робіт Лариси Мовчан нині прикрашають не лише її власне помешкання, а й оселі багатьох її односельців, друзів та колег. Новими напрацюваннями й напрямками у роботі зі стрічками, бісером чи папером вона залюбки ділиться з іншими.
Наталія Луценко, м. Олександрія
(З Інтернетблогу автора)
Фото Лариси Мовчан.