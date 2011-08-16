О Г О Л О Ш Е Н Н Я
Іскрівська сільська рада проводить конкурс по наданню послуг з вивезення побутових відходів
Інформація для учасників конкурсу:
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|Іскрівська сільська рада с. Іскрівка вул. Інгулецька, 22
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|Рішення сесії сільської ради № 247/6 від 25 квітня 2013 року
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|Іскрівська сільська рада, конкурс проводитиметься 04 вересня 2017 року о 09.00
Платошин Микола Борисович – Іскрівський сільський голова
0978000347 (особа, з якою можна ознайомитися з умовами надання послуг по вивезенню ТПВ)
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|Кваліфікаційні вимоги до учасників
|Наявність спеціалізованої техніки – 2 одиниці
|Розрахунок економічно - обґрунтованого тарифу по послузі з вивезення ТПВ
|Наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації – 2 чол.
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|Збір відходів проводиться в с. Іскрівка -15,2 км, та с. Новофедорівка – 4,00 км
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Характеристика об’єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення
| - с. Іскрівка - 518 житлових будинків, де постійно проживає 977 чол.;
- с. Новофедорівка – 93 житлові та дачні будинки, де постійно проживає 12 чол.
|- в с. Іскрівка – відсутнє центральне опалення та частково водо- та газопостачання
- в с. Новофедорівка – відсутнє центральне опалення, водо- та газопостачання.
Під’їзні шляхи асфальтовані.
Контейнерні майданчики відсутні
|Підприємства, установи та організації:
СПП «Віза-Агро», ТОВ «Валентина», ФГ «Катрич», бюджетні установи в с Іскрівка – 3, торговельні точки с. Іскрівка – 5, контейнери відсутні.
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|На території сільської ради полігон ТПВ відсутній
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|Конкурсні пропозиції направляти поштою, запечатаними в конверті протягом 30 календарних днів з дати опублікування оголошення