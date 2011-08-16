Іскрівська сільська рада проводить конкурс по наданню послуг з вивезення побутових відходів

До уваги футбольних уболівальників!

У СУБОТУ, 5 СЕРПНЯ 2017 РОКУ, на стадіоні «Інгулець» відбудеться поєдинок 4-го туру чемпіонату України з футболу серед клубів Першої ліги.

Зустрічаються команди: ФК «ІНГУЛЕЦЬ» - «ЧЕРКАСЬКИЙ ДНІПРО» (м.ЧЕРКАСИ)

Початок зустрічі о 19.00.

Запрошуємо уболівальників Петрівщини та гостей району підтримати нашу команду в боротьбі за нагороди першості.

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Загублене пенсійне посвідчення - серія ААЄ № 533092, видане Петрівським УПФУ 16.08.2011 р., на ім’я Драговича Володимира Миколайовича, ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ.

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