Оголошення про результати проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності

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О Г О Л О Ш Е Н Н Я

про результати проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки на території Іскрівської сільської ради

25 липня 2017 року Іскрівська сільська рада провела конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки під складом - кадастровий номер 3524982900:51:000:0655 загальною площею 0,30 га, розташовану за адресою: Кіровоградська обл. Петрівський р-н, с. Іскрівка, вул. Миру, буд. 34.

На розгляд комісії надійшло 2 конкурсні пропозиції: від приватного підприємства «Експертне агентство» (м. Кропивницький) та ТОВ «Меркурій Партнерс» (м. Ірпінь).

Комісія вирішила: визнати конкурс таким, що відбувся. Переможець конкурсу - приватне підприємство «Експертне агентство» (м. Кропивницький).