Шануємо за справи хороші

Сьогодні ми хочемо розповісти про листоношу Петрівського поштового відділення. Наталію Реву, яка обслуговує вулиці Олексія Лисенка, Святкову, Правобережну. Наталка - найкраща працівниця цього відділення. Вона працьовита, завжди в настрої, привітна, весела, свою роботу виконує «на відмінно». Кожного підбадьорить, щось порадить, поспівчуває, вчасно принесе газети, журнали, пенсію, листи. За фахом Наталія педагог, закінчила фізико-математичний факультет Кіровоградського педагогічного університету. Але за своєю спеціальністю роботи не знайшла, тож і влаштувалася до районного поштового відділення. Тут працює не так давно, але люди завжди її згадують тільки добрим словом. На роботі її також цінують. Відтак хочеться їй побажати:

За справи хороші хай люди шанують,

А віра і успіх завжди поруч крокують.

Довіку у світі щасливо живеться,

Достаток, удача в оселі ведеться,

А доля дарує хай довгого віку,

Щоб щастя й здоров’я було ще без ліку.

Олена Приходкова.

На знімку: поштар Наталія Рева.