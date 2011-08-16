Сергій Завалій може увійти до складу Президії обласної ради

Днями в апараті Кіровоградської обласної ради зареєстровано проект рішення, поданий постійною комісією обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, свободи слова, правової та антикорупційної політики «Про внесення змін до складу президії Кіровоградської обласної ради». В ньому, зокрема, виписані такі положення: «...виключити зі складу президії Кіровоградської обласної ради сьомого скликання Бублика Ярослава Володимировича – уповноваженого представника депутатської фракції партії «Блок Петро Порошенка «Солідарність» та «...обрати до складу президії Кіровоградської обласної ради Завалія Сергія Володимировича – уповноваженого представника депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

Очевидно, Сергій Завалій очолить і відповідну фракцію в обласній раді. Чим викликані такі кроки – інформації знайти нам поки що не вдалося, однак мусимо констатувати приємну для нас тенденцію: так зване «петрівське лобі» в обласній раді міцніє і набирає ваги, адже, нагадаємо, до складу Президії вже входить Микола Давидовський – голова постійної комісії обласної ради з питань агропромислового комплексу та земельних відносин. Таким чином, Сергій Завалій, в разі позитивного голосування, буде вже другим представником Петрівщини в цьому дорадчому органі.