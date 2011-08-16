Готуємо санчата влітку

Із колегії районної державної адміністрації

Розпочав чергове засідання колегії райдержадміністрації голова райдержадміністрації Сергій Завалій з досить приємного повідомлення: днями Кабінет Міністрів України прийняв постанову про виділення одного мільйона гривень на ремонт Петрівської центральної районної лікарні. Цьому активно посприяв народний депутат України Анатолій Кузьменко.

Очільник району висловив вдячність керівникам територіальних громад, які взяли участь в конкурсі «Майбутнє – спільна справа», а також за фінансову допомогу на реалізацію загальнорайонних програм.

- Співпраця з ПрАТ «ЦГЗК» вийшла на новий рівень, підписана додаткова угода на 1 млн.грн, які підуть на розвиток об’єктів соціальної сфери, – повідомив Сергій Володимирович.

Народна мудрість твердить, що санчата слід готувати влітку, аби зима не застала зненацька. Тож цілком логічно, що першим питанням порядку денного був звіт начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації Світлани Заєць «Про хід підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери, підприємств паливно-енергетичного комплексу Петрівського району до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 року».

На території району діє 6 підприємств житлово-комунального господарства: КП «Петрівське», Петрівський комбінат комунальних підприємств, КП «П’ятихатська – ЖК», Балахівська житлово-комунальна контора, ДКП «Житлово-комунальне підприємство Новостародубської сільської ради» та КП «Комунсервіс» Зеленської сільської ради. Загальний житловий фонд нараховує 2062 квартиро-будинки.

С.Заєць доповіла про вже виконані і заплановані роботи щодо підготовки до зими житлового фонду: утеплення інженерних вводів, мереж; ремонт будинкових систем холодного водопостачання; заміну будинкових водопровідних мереж; ремонт та ревізію приладів енергозабезпечення будинків; поточний ремонт покрівель багато-квартирних будинків в смт Петровому. Зупинилася також на підготовці об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства.

Важливою є робота по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період об’єктів соціальної сфери.

На території району діють 14 загальноосвітніх, 17 дошкільних навчальних закладів та один позашкільний заклад освіти. Всі вони активно готуються до опалювального сезону. На капітальні ремонти загальноосвітніх закладів передбачено 1503,8 тис.грн., освоєно 1052,5 тис.грн., або 60,0%. На проведення поточних ремонтів виділено 459,5 тис.грн., виконано ремонти на 159,2 тис.грн,, що становить 35%.

Готуються до опалювального сезону і дошкільні навчальні заклади. На дрібні поточні ремонти заплановано 200,0 тис.грн., виконано робіт на 127,4 тис.грн. – 64%. На капітальні ремонти ДНЗ передбачено 1741490 грн., виконано робіт на 1219135 грн. або 72%.

В районі функціонує Петрівська центральна районна лікарня, 20 ФАПів та 5 лікарських амбулаторій. На капітальний ремонт системи теплопостачання головного корпусу ЦРЛ передбачені наступні кошти: субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 1 млн.грн. і 100830 грн – співфінансування з районного бюджету. Укладено договір на виконання робіт на суму 1063,3 тис.грн., роботи ведуться (використано 320,5 тис.грн.). Ведеться капітальний ремонт системи теплопостачання інфекційного корпусу ЦРЛ за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 1200,0 тис.грн і 56420 грн. – співфінансування з районного бюджету. На капітальний ремонт харчоблоку ЦРЛ (у т.ч. - заміна віконних прорізів) передбачено 1188,7 тис.грн., використано 111,0 тис.грн. Вже відремонтовано перший поверх головного корпусу ЦРЛ (вартість робіт – 75,0 тис.грн.).

По КЗ «Петрівський ра-йонний центр первинної медико-санітарної допомоги» районної ради заплановано наступні заходи: реконструкція внутрішньої та зов-нішньої каналізаційної системи Іскрівської амбулаторії (280,0 тис.грн., освоєно 92,4 тис.грн.); поточні ремонти (заплановано 1020,0 тис.грн., проведено ремонтних робіт на 970,3 тис.грн.).

Для проведення опалювального сезону для закладів соціальної сфери потрібно 599,8 тонн вугілля, заготовлено 345603 тонни.

На території району функціонують 44 заклади культури: 20 клубних установ, 21 бібліотека, 2 дитячі музичні школи та 1 музей історії.

Виготовлена проектно-кошторисна документація на ремонт глядацької зали та фойє районного Будинку культури, проведена експертиза. Оголошено процедуру публічних закупівель, аукціон заплановано на перше серпня 2017 року. Крім того, в стадії завершення роботи по капітальному ремонту покрівлі РБК, змонтовано блискавкозахист, виготовлена ПКД на реконструкцію внутрішньої та зовнішньої каналізаційної системи та споруд РБК, проведена експертиза. Укладено договір на суму 249,2 тис.грн., перераховано 30% вартості, роботи ведуться.

Заплановано провести капітальний ремонт покрівлі та приміщення Новостародубської дитячої музичної школи, виконано ремонт покрівлі на суму 191,5 тис.грн. Триває поточний ремонт районного музею історії, проводяться роботи по облаштуванню пандуса та відмостки.

На приміщенні Іванівського сільського клубу заплановано замінити покрівлю, роботи виконано на суму 80,0 тис.грн.

Задля безпеки руху в осінньо-зимовий період здійснюється капітальний і поточний ремонт доріг, заходи з їх утримання, ведуться роботи з відновлення вуличного освітлення в населених пунктах району.

На поточний ремонт вулично-шляхової мережі заплановано 675,5 тис.грн., на капітальний ремонт – 2746,42 тис. грн., на утримання доріг – 150.0 тис. грн.. Заплановано також 162,5 тис.грн. на розробку проекту капітального будівництва пішохідного мосту через Інгулець, робочий проект виготовляється.

За кошти субвенцій сільських рад та районного бюджету виконано поточний ремонт автодороги Малинівка – вихід на а/д Т – 12 – 15 (544,541 тис.грн.), поточний ремонт а/д Братське – вихід на а/д Т – 12 – 15 (передбачено 150,0 тис.грн.), поточний ремонт від а/д Т – 12 – 15 до Луганки (передбачено 150,0 тис.грн.), поточний ремонт а/д С 121813 Йосипівка – вихід на а/д Т – 12 – 15 (передбачено 189,0 тис.грн., роботи ведуться), капітальний ремонт ділянки дороги Т – 12 – 15 Глинськ – Олександрія – Петрове (передбачено 240,422 тис.грн., використано 72,126 тис.грн. на придбання матеріалів).

На поточний ремонт вуличного освітлення заплановано 1200,0 тис.грн. Виконано: по смт.Петрове – на 464876 грн., по Богданівці – 76097 грн., по Водяному – 120485 грн., по Ганнівці – 217-79 грн., по Чечеліївці – 27600 грн.

Говорила С.Заєць і про озеленення населених пунктів, підготовку спеціа-лізованої прибиральної техніки, стан розрахунків за спожитий газ.

Наступним питанням порядку денного була інформація головного спеціаліста відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації Марії Іщенко «Про стан роботи із зверненнями громадян, що надійшли до районної державної адміністрації та сільських, селищних рад упродовж І півріччя 2017 року».

Всього за звітний період надійшло 342 звернення, що на 72 менше, ніж в минулому році. Збільшилась на 78, порівняно з січнем-червнем 2016 року, кількість звернень громадян, які безпосередньо звернулися до керівництва райдержадміністрації, їх кількість становить 183. Водночас кількість звернень до облдержадміністрації жителів Петрівського району зменшилася на 150 і становить 159.

Надходили звернення громадян і з органів вищого рівня. З Адміністрації (Секретаріату) Президента України: 2017 рік – 3 (2016 рік – 4); з Верховної Ради України: 2017 рік 0 (2016 – 0); з Кабінету Міністрів України: 2017 рік – 0 (2016 – 3); з інших органів державної влади: 2017 рік – 0 (2016 – 0).

Марія Мирославівна зробила детальний аналіз за суб’єктом, тематикою, видами звернень, доповіла про результати їх розгляду, територіальну ознаку.

Важливим фактором роботи з громадянами є їх особистий прийом керівництвом райдержадміністрації. Протягом першого півріччя поточного року було прийнято 52 особи, що на 33 більше, ніж в минулому році. Головою РДА прийнято 20 громадян, його першим заступником Т.Панетою – 17, керівником апарату РДА О.Семеховою – 15 громадян. На прийомах порушувалися питання со-ціального захисту населення, земельних відносин та комунального господарства. Під час виїзних прийомів прийнято 28 громадян, що на 4 більше порівняно з аналогічним періодом 2016 року.

Керівництвом РДА приймалися відповідні рішення по суті питань, що хвилювали заявників, давалися доручення керівникам і спе-ціалістам структурних підрозділів РДА, установ та організацій, сільським, селищним головам щодо вирішення проблем, порушених у зверненнях громадян.

М.Іщенко, зазначивши, що робота із зверненнями громадян залишається пріоритетним напрямком діяльності райдержадміністрації, ведеться у відповідності до вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», інших нормативних актів, назвала деякі недоліки в цій роботі. Зокрема, лише у Петрівській селищній та Новостародубській сільській радах діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року та з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року №48.

Головний спеціаліст загального відділу апарату районної державної адміністрації Наталія Козюрак доповіла «Про стан виконавської дисципліни та організації виконання актів і доручень Президента України, кабінету Міністрів України, запитів і звернень народних депутатів України, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації та голови районної державної адміністрації за І півріччя 2017 року».

Колегія районної державної адміністрації з усіх питань прийняла відповідні рішення.

У питанні порядку денного засідання «Різне» С.Завалій зупинився на результатах об’їзду керівництвом району територіальних громад з робочими візитами, зробив детальний аналіз роботи сільських, селищних рад, назвав приклади як успішної роботи, так і певних недоробок, дав керівникам територіальних громад поради щодо їх усунення.

Анатолій РЯБОКОНЬ.

На знімках: колегія райдержадміністрації за роботою; доповідає М.Іщенко.