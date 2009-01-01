Від щирого серця вітаємо з ювілеєм!

Випуск: № 58 (9975) Субота, 29 липня 2017 року

Дорогого чоловіка, батька, дідуся ВОЛОДИМИРА МИКОЛАЙОВИЧА ГНАТЮКА!

Нехай здоров’я добрим буде,
Хай у роботі ладиться усе.
За гарні справи хай шанують люди,
В сім’ю хай доля затишок несе.

З повагою дружина, дочка, зять, син, невістка та онуки.

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