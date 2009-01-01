Від щирого серця вітаємо з ювілеєм!

Загублений атестат про загальну середньою освіту №016872, виданий Новостародубською СШ від 25.06.1986 р. на ім’я Мартенюка Сергія Миколайовича, вважати недійсним.

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Загублений Державний акт на право власності на земельну ділянку - серія ЯИ №762216, виданий Петрівською райдержадміністрацією на ім’я Шудравого Людвіга Томковича, ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ.

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