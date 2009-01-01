Від щирого серця вітаємо з 70-річчям!

Випуск: № 58 (9975) Субота, 29 липня 2017 року

Дорогого хрещеного батька ВОЛОДИМИРА МИКОЛАЙОВИЧА РЕВУ.

Здоров’я міцного, хліба смачного,
Настрою гарного, неба безхмарного,
Нехай Божа поміч завжди з Вами буде,
Нехай і надалі шанують Вас люди.

З повагою хрещениця Оксана з сином.
смт Петрове.

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