Кримінальна хроніка

Завдяки повідомленню працівника охорони підприємства ПрАТ «ЦГЗК», якому належить майно, зловмисника вдалося спіймати за «гарячими слідами» та вилучити викрадене.

«18 липня до Петрівського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що близько 2-ї години ночі поблизу одного з сіл на 14 кілометрі залізничного перегону скоєно крадіжку 2-х металевих підкладок та 1-ї металевої шпали.

На місце події прибула слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 30-річний мешканець м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. У злодія, крім викраденого майна, вилучили і пристрій, яким він збирався перевозити «здобич».

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – до 3 років позбавлення волі.

На даний час вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику підозри у вчиненні вказаного злочину», - розповів начальник Петрівського відділення поліції Олександр Лисенко.