Мешканці будинку № 32-А, що по вул. Центральній, багато років зверталися до місцевої влади з питанням ремонту даху. Нарешті, наша мрія здійснилася, і ми за це щиро вдячні голові райдержадміністрації С.В.Завалію, голові районної ради Т.В.Сакарі, Петрівському селищному голові С.О.Тилик, всьому депутатському корпусу райради та начальнику Петрівського ККП В.А. Коліснику, котрі допомогли вирішити наболілу проблему.

Як добре, що на світі ще є такі чуйні, уважні й небайдужі люди! Залишайтеся завжди такими, нехай у всіх добрих справах вас супроводжують успіх і удача!