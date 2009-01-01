Кубок України з футболу: перший етап пройдено, крокуємо далі

Спортивні новини

Коли бригада арбітрів кубкового матчу «Інгулець» - «Полтава», на чолі з киянином Володимиром Новохатнім, озна-йомилася із заявкою нашої команди на цей поєдинок, хтось із них кинув: «Ми думали «Інгулець» ставить перед собою серйозні завдання, а тут таке ось…». Розчарування арбітрів було викликане тим, що в заявочному списку майже не виявилося гравців основного складу команди. Принаймні з тих гравців, що виходили на поле минулої суботи на календарну гру першості проти одеської «Жемчужини», цього разу в футболці «Інгульця» був лише Віталій Рябушко. Однак президент клубу Олександр Поворознюк цілком серйозно відповів: «Ніякої капітуляції, ніяких прохідних матчів – ми граємо тільки на перемогу!» А вже пізніше пояснив такі дії наступним чином: «По-перше, ігри чемпіонату, разом з кубковими іграми, позначені досить щільним графіком. Виходить, що протягом тижня гравці мають зіграти три матчі. Хто хоч трохи колись серйозно займався спортом і має уявлення про те, що таке цикл підготовки, той зрозуміє, що зіграти з повною самовіддачею, на максимумі зусиль за таким щільним гра-фіком просто неможливо. А по-друге, – клас команди, якщо вона ставить перед собою серйозні завдання, визначається не лише рівнем підготовки основного складу, а й, як мовиться, - «надійним тилом», тобто дублем, здатним в будь-який момент замінити гравців основи, і при цьому загальний рівень команди не повинен знижуватися. Отож, коли ще, як не в кубкових поєдинках, дати гравцям, які з якихось причин не потрапляють до основи, можливість проявити себе, довести на полі, що вони анітрохи не слабші, ніж їхні партнери з основи? Адже яким сильним би не був футболіст – якщо він не матиме ігрової практики, рівень його кваліфікації неодмінно занепадатиме, тож ми просто зобов”язані надавати їм таку практику».

Що ж, як показав розвиток подій на полі, чому стали свідками кілька сотень уболівальників Петрівщини, молоді гравці справді виправдали очікування президента та тренерів. Гра «Інгульця» й без більшості гравців основи виявилася цікавою, змістовною і яскравою. Хоча підступи до воріт полтавчан у їх в’язкій обороні довелося шукати досить довго. Свідченням цього факту стала статистика, згідно з якою перший удар в рамку воріт гостей відбувся лише під завісу першого тайму. Але який це був удар! Не дивно, що саме він і виявився результативним.

Виконуючи штрафний удар неподалік від правого кутового прапорця, Віталій Рябушко прострілив уздовж воріт полтавчан, а Олександр Мішуренко в красивому стрибку головою перевів м’яч у сітку воріт. Голкіпер виявився безсилим. А вже невдовзі після перерви на трибунах запанувала тиша: «Інгулець» пропустив м’яч у власні ворота. Причому, особливо прикро, що гол, як мовиться, «привезли» самі собі: намагаючись перехопити передачу гостей по лівому флангу, хтось із наших захисників (здається це був молодий Данильченко) несподівано для всіх, у тому числі й для полтавчан, вибив м’яч якраз на хід форвардові гостей Юрію Фоменку, а той розпорядився ним досить холоднокровно, пробивши сильно і точно у верхній кут воріт Єгора Поповича. Втім, пропущений м’яч не викликав паніки у наших хлопців, а, схоже, навпаки, - змусив їх діяти ще більш наполегливо і швидко. І ось ця наполегливість вдруге порадувала прихильників нашої команди якраз в середині другого тайму: стрімка атака «Інгульця», що розвивалася правим флангом, змусила припуститися помилки захисників полтавчан, хтось із яких відбив м’яч прямо на Микиту Жукова, і той сильно та влучно пробив, знову вивівши «Інгулець» вперед. Але справжній гол-красень ми побачили вже наприкінці гри: після відскоку м’яча на кут штрафного майданчика полтавчан, на добиванні опинився Роман Кретов, і, під досить гострим кутом, пробив так точно і потужно, що, напевне, якби голкіпер і дотягнувся до м’яча – втримати його б не зміг. Колись схожі м’ячі забивав славетний голландський захисник Роналд Куман, викликаючи захоплення своїх прихильників. І ось подібний шедевр тепер змогли побачити й петрівські убо-лівальники. Отож упевнена перемога з рахунком 3:1, і «Інгулець» проходить далі, до стадії 1/16 фіналу.

Крім нашої команди до цієї стадії розіграшу Кубку пройшли й наступні команди (переможців виділимо жирним шрифтом):

«Геліос» (Харків) – «Оболонь-Бровар» (Київ) – 0:0 (по пен. 3:1);

«Енергія» (Нова Каховка) – «Жемчужина» (Одеса) – 1:4;

«Рух» (Винники) – «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) – 1:3 (в додатковий час);

«Демня» (Львівської області) – «Полісся» (Житомир) – 1:0;

«Нікополь» - «Арсенал-Київ» - 0:1;

«Агробізнес» (Волочиськ) - «Нафтовик-Укрнафта» (Охтирка) – 262 (по пек. 5:4);

«Нива» (Тернопіль) – «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) – 0:2;

«Авангард» (Краматорськ) – МФК «Миколаїв» - 1:0;

«Десна» (Чернігів) – «Балкани» (Зоря, Одеська обл.) - 4:0;

«Колос» (Ковалівка, Київська обл.) – «Черкаський Дніпро» 3:2;

«Львів» - «Волинь» (Луцьк) – 3:0;

«Дніпро-1» - «Суми» - 2:0;

Ще одним учасником 1/16 фіналу стане переможець пари «Таврія» (Сімферополь) – «Нива» (Вінниця) – (цей поєдинок відбудеться уже після підготовки зазначеного номера до друку.

Отож вже за кілька днів відбудеться жеребкування пар однієї шістнадцятої фіналу, в якому візьмуть участь переможці попередніх етапів, до яких цього разу долучаться і команди Прем’єр-ліги (за винятком «першої шістки» за підсумками попереднього сезону), тобто полтавська «Ворскла», кам’янська «Сталь», кропивницька «Зірка», львівські «Карпати», а також «Маріуполь» та рівненський «Верес». Головні ж гранди українського футболу долучаться до боротьби за Кубок зі стадії 1/8. Таким чином на нас чекає наступна серія цього цікавого і захоплюючого дійства, яке, сподіватимемося, знову не розчарує.

Володимир Кіфенко.

На знімках: «Інгулець» розпочинає чергову атаку; Віталій Рябушко голом не відзначився, але знову був одним з найкорисніших на полі.