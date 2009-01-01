Вдячні за тепло і турботу!

Листи наших читачів

Шановні жіночки-пра-цівниці Територіального центру соціальної допомоги, дорогі мої красуні! Немов білі лілії, що прикрашають світ, так само й ви прикрашаєте наше буття, нашу дійсність. Ваша праця дуже нелегка, адже знаходити спільну мову з нами – людьми похилого віку, котрі нерідко мають непростий характер і складну долю, - не кожен зуміє… А ось вам це вдається, ви знаходити підхід до кожного.

Інна Олександрівна Лук’янова – чудовий керівник, дуже чуйна і уважна до нас – своїх підопічних – людина. Та й усі її колеги-підлеглі ставляться до своєї справи з любов’ю і добротою. І для нас це дуже важливо, адже серед нас є чимало таких, хто не має до кого звернутися за допомогою чи навіть просто за добрим словом.

А від вас, дорогі наші, ми чуємо добрі слова, відчуваємо людяне ставлення та й просто душевне тепло.

Тож дякуємо вам за вашу любов і теплоту, за турботу про нас – стариків. Адже для нас це дуже багато значить. Дякуємо вам за те, що ви є. І нехай вам завжди світить сонечко й ніколи не буде війни.

Мотрона Ковтун, пенсіонер, ветеран праці, інвалід першої групи.