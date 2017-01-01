Що робити, зупинена реєстрація податкової накладної?

З квітня 2017 року запроваджена система автоматизованого мо-ніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації таких податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН (далі – СМ КОР), з 01.01.2017 працює у повноцінному режимі.

Новий механізм дозволяє автоматично аналізувати податкову накладну на наявність ризиків, запроваджено Податковим кодексом України для підвищення ефективності боротьби з ухиленням від оподаткування.

Починаючи з 01.07.2017 реєстрація податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – Реєстр) може бути зупинена відповідно до пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України у разі відповідності такої податкової накладної / розрахунку коригування сукупності критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі.

Платник податку, у разі отримання квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі, а в перехідний період (з 01 квітня 2017 року до 01 липня 2017 року) у разі отримання квитанції про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі, має право подати на розгляд Комісії ДФС інформацію у вигляді Таблиці даних платника податків за встановленою формою J(F)1312301 (далі – Таблиця).

Таблиця надсилається виключно в електронному вигляді засобами електронного зв’язку. Електронні формати Таблиці розміщенні на офіційному веб-порталі ДФС у розділі «Електронна звітність» / Платникам податків про електронну звітність / Інформаційно-аналітичне забезпечення / Реєстр електронних форм податкових документів.

При зупиненні реєстрації податкової накладної/розрахунку платнику податку протягом операційного дня контролюючий орган в автоматичному режимі надсилає квитанцію про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування. Квитанція є підтвердженням зупинення реєстрації.

В квитанції зазначається пропозиція щодо надання платником податку пояснень та/або копії документів (за вичерпним переліком), достатніх для прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію такої податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН.

Вичерпний перелік таких документів затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2017 року №567.

Документи передаються контролюючим органом за основним місцем обліку платника податку не пізніше наступного робочого дня з дня їх отримання до комісії ДФС.

Письмові пояснення та/або копії документів, подані платником податків до контролюючого органу відповідно до пп. 201.16.2 п. 201.16 ст. 201 ПКУ, розглядаються комісією ДФС.

Зазначена комісія приймає рішення про:

- реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН;

- відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, яке надсилається платнику податку протягом п’яти робочих днів, що настають за днем отримання пояснень та документів, поданих відповідно до пп. 201.16.2 п. 201.16 ст. 201 ПКУ.

В разі відмови у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН платник може оскаржити дане рішення в адміністративному або судовому порядку.

Петрівське відділення Олександрійської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області