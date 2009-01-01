Громадська думка Кіровоградщини: проблеми жителів, довіра до влади та створення ОТГ

Жителі області стурбовані високими цінами, найбільше довіряють ближчим до них головам районних рад та райдержадміністрацій, погано знають голову обласної ради, та погано орієнтуються щодо процесу створення об’єднаних територіальних громад.

Про результати соцопитування поінформував керівник Центрально-Української соціологічної лабораторії, кандидат соціологічних наук, доцент Едуард Клюєнко на апаратній нараді в облдержадміністрації. У другій половині червня соціологи опитали 600 респондентів у 33-х населених пунктах нашої області по репрезентативній вибірці з похибкою 4,2%.

Дослідження показало, що переважна більшість жителів області - майже 60% вважає найважливішою проблемою високі ціни, більше 40% назвали безробіття і майже третина опитуваних – корупцію. При цьому на питання, чи була у них цього року необхідність давати хабара, «так» відповіли менше десятої частини опитуваних. Серед них більше половини стверджують, що така необхідність у них виникла у медичних закладах. На навчальні заклади, органи влади та поліцію вказала менша кількість людей.

На четвертому та п’ятому місцях у рейтингу проблем жителів області – війна та низькі зарплати (пенсії, стипендії) відповідно.

Вимірювали також рівень довіри людей до керівників місцевої влади, правоохоронних органів, суддів, армії та інших інституцій. Абсолютними антилідерами стали суди та прокуратура – їм зовсім або переважно не довіряють 78% та 67% опитуваних відповідно. За рік майже вдвічі впала довіра до поліції – за даними соціологів, наразі їй довіряє п’ята частина мешканців Кіровоградщини, а не довіряють – більше 36%. Доволі високими були очікування від нової поліції, які виправдалися поки частково. Впала довіра і до армії – біля чверті опитуваних не довіряють військовим, трохи більше – довіряють їм, і майже половина не змогла відповісти однозначно. За словами Едуарда Клюєнка, причини зокрема й у тому, що ті, хто повертаються з війни, не завжди поводять себе адекватно і миролюбно – це доводить важливість зусиль з ресоціалізації учасників АТО, тобто повернення до мирного життя. Крім того, людей у формі часто вплутують у політичні та земельні конфлікти, і це відбивається на громадській думці.

Що ж до місцевих керівників, то найменша кількість опитуваних – менше 13%, переважно або цілком довіряють голові обласної ради, а майже третина взагалі не знає, хто обіймає цю посаду. При цьому найбільший рівень пізнаваності – у голови ОДА Сергія Кузьменка, а найвищий рівень довіри – у голів районних рад, яким цілком або переважно довіряють майже 38% учасників опитування. Дещо знизилася довіра і до церкви через міжконфесійні конфлікти. А от щодо завдань обласної влади, то мешканці Кіровоградщини, як виявилося, перебувають у невизначеності. Відповідаючи на питання, що та має в першу чергу робити для покращення їхнього життя, переважна більшість, 66% опитуваних, обрали варіант «важко сказати». Перше місце серед конкретних варіантів займає ремонт доріг – так вважають трохи більше 10% населення області. Під час дослідження, 70% мешканців Кіровоградщини не змогли відповісти на питання про те, як вони ставляться до створення об’єднаних територіальних громад. Біля чверті опитаних ставиться до об’єднання схвально і лише 6,3% - «швидше негативно», переважно це літні жінки, які, за словами соціолога, «втомилися від змін». Голова ОДА Сергій Кузьменко одразу відреагував на цю інформацію соціолога. Нагадавши інцидент з підпалом сільради у с. Войнівка Олександрійського району, голова ОДА застерігає від перешкоджання процесам об’єднання громад, які мають бути добровільними. Сергій Кузьменко доручив своєму заступнику виїхати на місце і розібратися в ситуації. Правоохоронцям же нагадав про необхідність оперативно реагувати на порушення закону, а журналістів і відповідальних осіб – якісніше інформувати наших жителів про створення об’єднаних територіальних громад.

- Рухатися вперед – це, безумовно, створювати об’єднану територіальну громаду. Це не просто вивіска, це нові перспективи і нові можливості для людей. Громади створюються для того, щоб мати більше фінансів, щоб мати якісну дорогу, мати якісну школу, дитячий садок, мати вищій рівень соціального захисту і рівень життя, – підкреслив керівник області.

Андрій Трубачев.