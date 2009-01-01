Вандали серед нас

Фотофакт

Ми вже не раз згадували на сторінках газети, що час від часу про себе дають знати люди, які не цінують те, що робиться задля поліпшення якості нашого з вами життя. Петрове, як і решта населених пунктів району, розвивається, оновлюється, щодня стає красивішим. Це із задоволенням відзначають на різноманітних сайтах і форумах в Інтернеті наші земляки, яких доля розкидала по різних країнах і континентах, коментуючи фотографії новозбудованих і оновлених об’єктів в рідному селищі.

Та, на жаль, ще трапляються факти вандалізму, які важко пояснити здоровим глуздом. То хтось пошкодить новозбудовану автобусну зупинку, то зламає лавочку, то вирве з корінням кущі чи квіти з клумб на набережній, або в парку відпочинку.

Ще тривають ремонтні роботи в приміщенні районного музею історії, невдовзі вони розпочнуться більш масштабно в районному Будинку культури, про що ми вже писали. Та вже багато зроблено: і музей, і РБК обладнані новими покрівлями, біля входу в музей з’явився пандус, будівля зовні оброблена із застосуванням технології «короїд». І ось днями на одній зі стін з’явився отвір, який ніякою випадковістю пояснити не можна, бо видно, що його зробили навмисне.

Можливо, це справа рук юних балбесів, яких літературний класик влучно назвав «недорослями». Замість того, щоб зайнятися чимось корисним, вони тиняються без діла у пошуках «пригод», часто з пляшкою пива, або і чогось міцнішого в руці, а, можливо, і дітей, які до пива ще «не доросли», але також нудяться від безділля, замість того, щоб почитати книжку, зайнятися фізкультурою (за кілька ж десятків метрів від музею майданчик з вуличними тренажерами), чи й в тому ж Інтернеті пошукати цікаву і корисну інформацію.

Тож варто сказати, що батькам не зайве почастіше нагадувати своїм «чадам», що слід цінувати людську працю, ставитися до суспільного, як до власного. Бо нерідко зневага до суспільства закінчується тим, що суспільство ізолює того, хто не хоче поважати його правила і закони. Адже майже кожен злочин бере початок з невеликої шкоди чи негідного вчинку.

Анатолій РЯБОКОНЬ.