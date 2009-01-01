За м’ясом в «Нашу Рябу»!

30 липня - День працівників торгівлі

У Петровому багато крамниць і приватних підприємців, які торгують м’ясними виробами, та особливою популярністю користується фірмова точка продажу торговельної мережі «Наша Ряба».

Тут достатньо великий асортимент якісної продукції, яка не залежується на прилавку. До того ж, м’ясні вироби не заморожені, а охолоджені, що особливо подобається покупцям. Ще однією вигодою, яка приваблює людей, є програма лояльності «Сімейний Гаманець»: постійні покупці, які є учасниками програми, отримують бонуси, що дає змогу накопичити певну суму і витратити її на придбання продукції у фірмових точках продажу «Нашої Ряби».

А ще приваблює покупців те, що їх завжди уважно, чемно, точно і швидко обслуговують Світлана Колісник та Олена Ященко. Вони обидві – профе-сіонали, мають чималий стаж роботи і відповідну освіту. Світлана закінчила Кіровоградський торговельний технікум імені Сая, має спеціальність товарознавця продуктових і непродуктових товарів, а Олена має базову вищу освіту, навчалася на менеджера в Жовтоводському інституті «Стратегія».

Тож заходьте в магазин ТМ «Наша Ряба», тут ви знайдете багато різноманітної м’ясної продукції, а Олена і Світлана вас зустрінуть привітними посмішками, дадуть компетентну пораду.

Анатолій РЯБОКОНЬ.