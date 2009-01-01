Угода про партнерство діє

Ще кілька років тому в нашому районі вперше було за-проваджено європейський проект ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». До нього вдалося залучити спочатку невелику групу активістів, а згодом до громадських справ по розвитку сільських територій долучалося все більше і більше небайдужих мешканців багатьох сіл району.

Ось тепер на подібних засадах започатковано й інші проекти. Відрадно, що така співпраця двох гілок влади, органів місцевого самоврядування з різними суб’єктами господарювання та громадськості дає позитивні результати у розвитку сільської інфраструктури.

Нещодавно в сесійній залі районної ради переможці конкурсу на кращий проект, в рамках районної програми «Майбутнє – спільна справа» зробили презентацію своїх мікропроектів. У нашому районі цей конкурс стартував вперше. З ініціативи РДА та районної ради була підписана угода про соціально-економічне партнерство з приватним акціонерним товариством (ПрАТ) «ЦГЗК» (про це вже йшлося раніше на сторінках ра-йонки). Тож цього дня переможці (а їх було 18 з 39 учасників, дехто з яких вже почав втілювати в життя свої мікропроекти у чотирьох напрямках: «Житлово-комунальне господарство», «Освіта», «Культура» і «Охорона здоров’я») презентували їх. У цьому заході взяли участь голова РДА Сергій Завалій, голова райради Тамара Сакара, директор департаменту по зв’язках з громадськістю та регіональному розвитку Кривого Рогу та східних регіонів ПрАТ «ЦГЗК » Дмитро Мурашко, члени конкурсної комісії, сільські та селищні голови, голови громадських організацій, керівники комунальних організацій і установ та закладів, які були визнані переможцями конкурсу. Затим представники громадських організацій, згідно регламенту, по черзі представляли свої напрацювання. Напевне, невипадково першою презентувала свій мікропроект громадська організація «Надія + 2020», Чечеліївської сільської ради, на рахунку якої вже значиться кілька втілених на практиці мікропроектів. Цей, з яким ознайомив присутніх сільський голова Сергій Дяченко, спрямований на створення належних умов для дозвілля мешканців села Олександрівки. Там уже почали облаштовувати парк для відпочинку та занять спортом. А далі свої проекти презентували решта переможців: громадська організація «Іскрівчани», Володимирівська ЗШ І-ІІІ ступенів, комунальне підприємство «П”ятихатська житлова контора», громадська організація «Новостародубський розвиток», громадська організація «Водянський водограй», Петрівська ЗШ І-ІІІ ступеня – філія КЗ «Петрівське НВО» ЗШ І-ІІІ ступенів – гімназія, громадська організація «Агенція розвитку громади», Балахівська ЗШ І-ІІІ ступенів, Петрівська ЗН І-ІІІ ступенів, Іскрівська ЗШ І-ІІІ ступенів, громадська організація «Новостародубський розвиток», громадська організація «Богданівська ініціативна молодь», Петрівська центральна районна бібліотека, Петрівський ра-йонний Будинок культури, КЗ «Петрівська центральна районна лікарня». Вже після цього переможцям були вручені сертифікати на отримання грантових коштів. Виконати цю приємну місію запросили голову РДА Сергія Завалія, голову районної ради Тамару Сакару та директора департаменту по зв’язках з громадськістю та регіональному розвитку міста Кривий Ріг Дмитра Мурашка. Дмитро Михайлович запевнив, що Група «МЕТІНВЕСТ» і надалі буде надавати підтримку у здійсненні соціальних проектів.

Керівники району подякували партнерам з Криворіжжя за підтримку та співпрацю у виконанні задуманих проектів задля подальшого соціально-економічного розвитку району, адже майбутнє дійсно залежить від теперішніх спільних справ. Є сподівання, що новий етап співпраці з ПрАТ «ЦГЗК» Групи «МЕТІНВЕСТ» в наступному році збере ще більшу кількість учасників. Керівники району дякували також громадським організаціям за їх активність та висловили сподівання, що і надалі, за рахунок коштів громади, сільських і селищних бюджетів, грантів ПрАТ «ЦГЗК» в рамках угоди про соціальне партнерство, коштів районного бюджету і спонсорських буде здійснено ще чимало добрих справ.

Сергій АНДРУСЕНКО.

На знімках: радісна мить отримання сертифікату на грантові кошти для громадської організації «Іскрівчани» директором Іскрівського ЗНЗ Валерієм Янишиним від представників-організаторів конкурсу Тамари Сакари, Сергія Завалія та Дмитра Мурашка; заступник головного лікаря Володимир Горчеєв презентує мікропроект «Удосконалення надання медичних послуг населенню»; підписану Угоду про партнерство отримує Чечеліївський сіль-ський голова Сергій Дяченко.