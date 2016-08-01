Петрівська селищна рада оголошує конкурс на заміщення тимчасової вакантної посади посадової особи органів місцевого самоврядування: головного спеціаліста відділу фінансово - господарського забезпечення Петрівської селищної ради.

У конкурсі на заміщення тимчасової вакантної посади головного спеціаліста відділу фінансово - господарського забезпечення Петрівської селищної ради можуть брати особи, які відповідають наступним вимогам:

1.Освіта: вища економічна відповідного професійного спрямування: за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста з обліку і аудиту

2. Стаж роботи за фахом до одного року.

3. Досконале володіння персональним комп’ютером.

4. Вільне володіння державною мовою.

5. До заяви на участь у конкурсі додаються:

- заповнена особова картка ( форма № П2дс) з відповідними додатками;

- дві фотокартки розміром 4х6;

- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

- декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік за формою, передбаченою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;

- копія документа, який посвідчує особу;

- копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

- довідка про допуск до державної таємниці (у разі наявності).

6. Заяви на участь у конкурсі приймаються протягом 30 - ти календарних днів з дня опублікування оголошення в газеті «Трудова Слава» та розміщення на офіційному веб-сайті Петрівської селищної ради Петрівського району Кіровоградської області.

7. Документи приймаються за адресою: вул. Святкова,7, смт Петрове, робочий кабінет секретаря Петрівської селищної ради.

Петрівський селищний голова Світлана Тилик