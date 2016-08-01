Постанова про призначення проміжних виборів депутатів Балахівської селищної ради

Балахівська селищна виборча комісія

Петрівського району Кіровоградської області

П о с т а н о в а №1

смт Балахівка

18 липня 2017 року

Про призначення проміжних виборів депутатів Балахівської селищної ради по округах №8, №3 (смт Балахівка)

У зв’язку з достроковим припиненням повноважень депутатів Балахівської селищної ради в одномандатних виборчих округах №8 (смт Балахівка) – Корчагіна Олександра Володимировича, №3 (смт Балахівка) – Лубенець Гульнари Ісмаілівни, які на основі рішень ради та розпоряджень селищного голови включені до виконавчих структур влади, і на підставі їх особистих заяв про складання своїх депутатських повноважень та керуючись п.5 ст.14, п.3, п.5, п.6 статті 15 Закону України «Про місцеві вибори» Балахівська селищна виборча комісія Петрівського району Кіровоградської області ПОСТАНОВЛЯЄ:

1.Призначити проміжні вибори депутатів Балахівської селищної ради Петрівського району Кіровоградської області в одномандатних виборчих округах №8 та №3 – дільниці №350620 на неділю 10 вересня 2017 року.

2.Розпочати виборчий процес за 50 днів до дня проміжних виборів, а саме: 19 липня 2017 року.

3.Оприлюднити цю постанову не пізніше як на третій день з дня її прийняття на дошці оголошень в смт Балахівка.

4.Довести зазначене рішення до відома Центральної виборчої комісії, Відділу Державного реєстру виборців Петрівської райдержадміністрації.

Голова територіальної виборчої комісії Н.В.Гуренко