Кримінальна хроніка

Працівниками Петрівського відділення поліції встановлено особу чоловіка, який скоїв крадіжку майна фермерського господарства

25.03.2017 року до Петрівського відділення поліції на-дійшло повідомлення від працівника одного з селянських фермерських господарств району про те, що в ніч на 25.03.2017 року з трактора, який знаходився на території господарства, викрадено навігаційну систему, вартістю 15000 гривень.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (таємне викрадення чужого майна, поєднане з проникненням у сховище) Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що дану крадіжку вчинив мешканець Дніпропетровської області.

На даний час вилучено викрадену навігаційну систему та вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру у вчиненні вказаного злочину, - розповів начальник Петрівського відділення поліції Олександр Лисенко.