«Інгулець» продовжує радувати чудовою грою

Спортивні новини

Перша у цьому сезоні домашня гра «Інгульця» на власному стадіоні викликала чималий уболівальницький інтерес, адже так переконливо, як у цьому чемпіонаті, наша команда востаннє стартувала хіба що перебуваючи ще в Другій лізі, рівень якої, будьмо відвертими, відчутно поступається Першому дивізіону. Отож хоч липень – пора відпусток – не найкращий час з точки зору уболівальницької активності, та й день, на який було призначено гру, виявився особливо спекотним (тож були й такі, хто замість того, аби підтримати команду на стадіоні, вирішив переглянути матч по телевізору з пляшкою пива із холодильника) - найвідданіші і най-справжніші прихильники команди все ж завітали на стадіон і, переконаний, - ні на мить не пожалкували про це. Адже будь-яка, навіть найдосконаліша телетрансляція не в змозі передати повною мірою ту атмосферу свята, той дух уболівальницької єдності, який відчутний на стадіоні. І, що особливо приємно, - наші хлопці не розчарували. Хоча суперник був досить серйозний . «Жемчужина» - минулорічний чем-піон Другої ліги – в міжсезоння провела серйозне кадрове підсилення, тож сьогодні виглядає дуже потужним і боє-здатним колективом. Як зазначав у одному зі своїх попередніх інтерв’ю головний тренер одеситів Денис Колчин, конкретних завдань у цьому сезоні керівництво клубу перед командою не ставить, однак дає недвозначно зрозуміти, що вона має не просто зберегти прописку в Першій лізі, а обов’язково бути у верхній частині турнірної таблиці.

І те, що для цього «Жемчужина» докладатиме усіх зусиль, стало зрозумілим ще після першого туру, в якому одесити здолали одного зі «старожилів» Першої ліги ФК «Миколаїв».

Отож поєдинок на стадіоні «Інгулець» для нашої команди став дуже непростим та відповідальним. І хоч незначна ігрова перевага вже за кілька хвилин окреслилась на користь «Інгульця», однак за характером двобою зразу стало зрозумілим, що сьогодні «зливи м’ячів» не побачимо – в кращому разі якась із команд, змусивши суперника припуститися помилки, вирве перемогу з гандикапом в один, максимум – в два м’ячі. Зрештою, так і сталося. І дуже приємно, що такої помилки припустилися саме наші суперники. Хоча, мабуть, і помилкою назвати епізод, що стався на 27-й хвилині гри, який і призвів до взяття воріт «Жемчужини», назвати важко: адже чудовий проникаючий пас Віталія Рябушка на Олександра Акименка виявився настільки своєчасним і бездоганним, що захисники, навіть зреагувавши на цю загрозу, чимось завадити точному удару нашого нападника вже не змогли. На зміг допомогти в цьому епізоді своїй команді і її досвідчений голкіпер Євген Ширяєв, за плечима якого багато-річний досвід виступів за головну одеську команду – вищелігівський «Чорноморець», а ще – кіровоградську «Зірку» та казахстанський «Кайсар». А далі у наших гравців ще були нагоди для того, щоб збільшити розрив у рахунку: кілька разів гостро діяв у атаці той же Віталій Рябушко, в другому таймі теж майже стовідсоткова нагода знову була у Олександра Акименка – цього разу досвідчений Ширяєв виграв дуель у нашого форварда. Дуже потужно і нестримно увійшов на заміну Ніка Січінава, змусивши захисників гостей добряче понервувати. Кілька гострих моментів було і біля воріт Ганєва, однак точечно підсилена кваліфікованими виконавцями лінія захисту «Інгульця» серйозних помилок не припустилася, а на останньому рубежі знову надійно діяв наш голкіпер. Отож підсумковий рахунок 1:0 засвідчив другу поспіль перемогу «Інгульця», і наша команда продовжує залишатися в лідируючій трійці команд, які поки що не втратили жодного очка. До того ж, «Інгулець» залишився єдиною з команд ліги, яка поки що не пропустила у власні ворота жодного м’яча.

А от «Інгулець-2» у Новій Каховці, на жаль, поступився номінальним господарям – команді «Таврія-Сімферополь» з рахунком 2:3. Втім, хто переглянув цю гру в Інтернеті (вона у запису є і на клубному сайті нашої команди, і на Youtube), той, гадаю, погодиться, що рахунок явно не по грі. «Інгулець-2» й ініціативою володів більше, й атакував частіше й цікавіше… Але не вистачило везіння і досвіду. Та ще й арбітр зустрічі – представниця прекрасної статі Людмила Тельбух – з її відверто вигаданим на останніх хвилинах гри пенальті у наші ворота – також не вразила любителів футболу зразком об’єктивності і неупередженості. Таке враження посилювали й відверті порушення правил з боку значно доросліших, а відтак фізично потужніших «таврійців», на які пані арбітр реагувала в кращому випадку через раз. Тож, хоч очків на Херсонщині й не здобуто, однак наша команда своїх прихильників не розчарувала, показавши доволі цікаву і змістовну гру.

Вже цієї неділі «Інгулець-2» у Володимирівці прийматиме миколаївський «Суднобудівник», і, маємо надію, знову порадує уболівальників змістовною грою, а, можливо, й добрим результатом. А от на перший «Інгулець» чекає досить складний виїзд на Київщину, оскільки «Арсенал-Київ» за нинішнім підбором гравців вважається однією з найсильніших команд ліги. Здається, що гра може бути найважчою з тих, які «Інгульцеві» довелося зіграти за останні місяці. Однак ми, безумовно, віримо в потенціал нашої команди і щиро вболіватимемо за неї, стежачи за телетрансляцією на каналі Х-SPORT, яка цієї неділі (30 липня) розпочнеться о 17.00.

А вже в день виходу цього номера з друку «Інгулець» дебютуватиме в цьогорічному розіграші Кубку України, і суперником нашої команди стане наш сусіда по місцю в турнірній таблиці чемпіонату – ФК «Полтава», який поки що також йде без очкових втрат. Отож двобій очікується дуже складним і відповідальним. А відтак запрошуємо усіх любителів футболу (і не тільки любителів) підтримати нашу команду в цьому поєдинку, адже ця підтримка може стати одним із серйозних чинників успіху. Тож чекаємо сьогодні вас на стадіоні!

Володимир Кіфенко.