ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р і ш е н н я

від 13 липня 2017 року № 625/7 смт Петрове

Про встановлення акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 2018 рік

Розглянувши пропозицію Петрівського селищного голови від 13 липня 2017 року № 01-15/642/1, проект рішення оприлюднений 26.05.2017 року, відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26, статей 46, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Податкового кодексу України, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії селищної ради з питань розвитку та планування, бюджету і фінансів, регуляторної політики та інвестицій від 13 липня 2017 року № 59, селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Встановити на території Петрівської селищної ради для підакцизних товарів (пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну), реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України, ставку акцизного податку у розмірі 5 відсотків від вартості.

2. Для товарів (палива), зазначених у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України, ставка податку становить 0,042 євро за кожний літр реалізованого (відпущеного) товару.

3. База та об’єкт оподаткування, податковий період, порядок та строки сплати податку та інші обов’язкові елементи визначаються розділом VI Податкового кодексу України.

4. Всі питання не врегульовані цим рішенням регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та діючих нормативно-правових актів.

5. Рішення набирає чинності з 01.01.2018 року.

6. Копію даного рішення направити до Петрівського відділення Олександрійської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС України у Кіровоградській області для виконання згідно умов чинного законодавства та забезпечити оприлюднення цього рішення в засобах масової інформації або на офіційному веб сайті Петрівської селищної ради.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісії з питань розвитку та планування бюджету і фінансів, регуляторної політики та інвестицій Петрівської селищної ради.

Петрівський селищний голова С. Тилик