ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування. Організатор - Петрівська районна державна адміністрація

ПЕРЕЛІК

об’єктів конкурсу 28 серпня 2017 року

№ з/п Назва маршруту Номер рейсу Протяжність маршруту, км Час відправлення з початкового пункту та час прибуття до кінцевих пунктів, або кількість оборотних рейсів Періодичність виконання перевезень Порядок здійснення рейсів (для міжміських маршрутів), режим руху (для приміських маршрутів) Клас автобусів Мінімальна кількість автобусів для виконання рейсів (без врахування резерву) Місць для сидіння пасажирів (*загальна пасажиро-місткість) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. Петрове – Водяне через Маловодяне 1/2 20 6.00 – 6.30 6.35 – 7.05 Субота (2 рази на місяць) самостійно А, В або ІІ, ІІІ 1 від 14 3/4 10.30 - 11.00 11.05 - 11.35 2. Петрове – Луганка через Братське, Баштине 1/2 37 6.00-6.57 7.00-8.05 Вівторок, четвер самостійно А,В або ІІ, ІІІ 1 від 14 3/4 12.00-12.57 13.00-14.05 3. Петрове – Рядове через Володимирівку, Ганнівку 1/2 28 7.00-8.00 8.00-9.00 Середа самостійно А,В або ІІ,ІІІ 1 від 14 3/4 13.30-14.30 14.30-15.30

Умови (обов’язкові та додаткові) конкурсу з перевезення пасажирів на внутрішньора-йонних автобусних маршрутах загального користування, що відбудеться 28 серпня 2017 року (далі - Умови)

Конкурс на перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району (внутрішньорайонні маршрути), проводяться відповідно до статті 43 Закону України «Про автомобільний транспорт» та Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081 (із змінами) (далі - Порядок проведення конкурсу).

Перевізникам, які приймають участь у конкурсах на виконання рейсів приміського маршруту, необхідно надавати в якості конкурсної пропозиції щонайменше один транспортний засіб, пристосований для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями (пункт 10 Порядку проведення конкурсу).

У разі відсутності у перевізників-претендентів автобусів, що відповідають умовам конкурсу, вони мають право подавати до конкурсного комітету заяву на участь у конкурсі та документи, що містять характеристику наявних автобусів, які перевізник-претендент пропонує використовувати на даному маршруті.

Для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування, згідно з Порядком визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженим наказом Мінтрансзв“язку України від 12 квітня 2007 року №285, на приміських маршрутах допускається використання автобусів категорії М 2 (автобуси, які призначені для перевезення пасажирів і мають більше ніж 8 місць, не враховуючи місця водія, і максимальну масу не більше ніж 5 тонн) та М 3 (автобуси, які призначені для перевезення пасажирів і мають більше ніж 8 місць, не враховуючи місця водія, і максимальну масу, що перевищує 5 тонн).

Клас автобусів: на приміських маршрутах – А, В, І, ІІ, ІІІ.

Рекомендований клас комфортності автобусів на маршрутах протяжністю: до 150 км - *.

Автобуси, що пропонуються перевізником-претендентом для перевезення на внутрішньорайонних маршрутах за технічними, екологічними показниками та пасажиромісткістю повинні відповідати вимогам законодавства у сфері автомобільного транспорту.

Автобуси, які пропонуються перевізником-претендентом для резерву, повинні бути не нижче за показниками категорії, класу, комфортності основних автотранспортних засобів, передбачених цими Умовами і Порядком проведення конкурсу.

Порядок одержання необхідної інформації про об’єкти конкурсу тощо: звертатися з дня оголошення про конкурс щоденно (крім суботи та неділі) з 8.00 до 17.15 (перерва з 12.00 до 13.00) за телефоном 9-62-62 або безпосередньо до відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації.

Телефон для довідок 9-62-62, e-mail: ekonom@petrovo.kr-admin.gov.ua

Зразки документів для участі в конкурсі можна отримати у відділі економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, кімната 104, за адресою: смт Петрове, вул. Святкова, 20, або на сайті Петрівської районної державної адміністрації (http://petrovo.kr-admin.gov.ua/) в розділі „Економіка”, підрозділ „Транспорт”.

Засідання конкурсного комітету відбудеться 28 серпня 2017 року. Початок роботи о 10.00 год. за адресою:

смт Петрове, вул. Святкова, 20 (сесійна зала Петрівської районної ради), реєстрація учасників - з 09.30.

Документи для участі у конкурсі 28 серпня 2017 року у закритому конверті з позначкою № 1 та заява у закритому конверті з позначкою № 2 приймаються до 11 серпня 2017 року включно за адресою: смт Петрове, вул. Святкова, 20, відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, кімната 104 (режим роботи: з 8.00. до 17.15, перерва з 12.00 до 13.00).

На конвертах №1 та № 2 необхідно зазначати дату конкурсу та назву перевізника-претендента, який подає документи для участі у конкурсі.

Документи, що подаються для участі у конкурсах, повинні відповідати вимогам Закону України «Про автомобільний транспорт» та Порядку проведення конкурсу.

Плата за участь у конкурсі перевізниками - претендентами не вноситься. Натомість, зазначаємо про необхідність подання до конверту з позначкою № 1, який містить документи для участі у конкурсі, довідки довільної форми з інформацією про те, що перевізником-претендентом (вказати найменування перевізника) не вносилась плата за участь у конкурсі у зв“язку з відсутністю такої вимоги в оголошенні Петрівської районної державної адміністрації про проведення конкурсу, розміщеному у районній газеті «Трудова Слава» ___ _______________2017 року № ___.