Плани реальні, спрямовані у майбутнє

Днями перші особи району – голова райдержадміністрації Сергій Завалій, його перший заступник Тетяна Панета та голова районної ради Тамара Сакара здійснили робочу поїздку, побувавши на ряді об’єктів Новостародубської сільської ради та Балахівської і Петрівської селищних рад, де тривають ремонтно-відновлювальні роботи.

У Новому Стародубі вони побували в місцевій дитячій музичній школі, де їх зустріли і давали пояснення сільський голова Віктор Заїка та директор мистецького навчального закладу Андрій Мотько.

Про цю людину варто сказати кілька слів, хоча вони і не стосується теми матеріалу – ремонтних робіт. Андрій Анд-рійович, крім того, що хороший музикант і педагог, ще й активна та різнобічно обдарована особистість. Він бере участь в багатьох загальнорайонних заходах і творчих колективах, зокрема, районному хорі, свого часу, як член збірної команди району, був чемпіоном обласної спартакіади профспілок з міні-волейболу. Його вихованці, юні музиканти, відзначаються високою виконавською майстерністю. Музична школа тісно співпрацює з місцевим сільським Будинком культури, який очолює активна і небайдужа людина Тетяна Максімова.

Тож і до ремонту та реконструкції приміщення школи Андрій Мотько підійшов з притаманним йому завзяттям і енергією. На приміщенні вже встановлено нову покрівлю, ремонтні роботи тривають.

Оглядаючи зроблене, Сергій Завалій зазначив, що по за-кінченні І –го етапу робіт розпочнеться наступний – ремонт всього приміщення. Вже виготовлено проектно-кошторисну документацію, тож незабаром тут будуть відремонтовані класи для індивідуальних уроків, зала для занять хореографічного відділення. Подвір’я школи також буде впорядковане, обнесене огорожею.

- Проект реконструкції Новостародубської дитячої музичної школи дуже важливий і потрібний, адже в ній будуть набагато кращі умови для роботи педагогів і навчання дітей, – зазначила Тамара Сакара. Радує і те, що будуть створені належні умови для роботи хореографічного відділення, що, звичайно, позитивно сприймуть батьки дітей, в школі побільшає учнів, хоча і нинішній показник – 57 учнів (з початком нового навчального року буде оголошено новий набір, тож кількість учнів вірогідно зросте) дуже хороший як для сільської музичної школи.

У Новостародубській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів гостей зустріла директор навчального закладу Лариса Бурлак, ознайомила їх з ходом ремонтних робіт. Як відомо, громадська організація «Новостародубський розвиток» стала одним з переможців конкурсу «Майбутнє – спільна справа» з проектом «Енергозберігаючі заходи в школі с.Новий Стародуб. Капітальний ремонт: заміна вікон на металопластикові». Очільники району побували в спортивній залі, класних кімнатах, інших приміщеннях, висловили переконання, що до початку нового навчального року школа буде готова прийняти учнів.

І Андрій Мотько, і Лариса Бурлак зазначили, що їм надають допомогу, крім сільської ради, місцеві сільгосппідприємства «Зарічне», «Верес», «Маяк». Вони висловили вдячність керівництву району за увагу і вагому допомогу в оновленні навчальних закладів.

Наступний об’єкт – Балахівська ЗШ І – ІІІ ступенів. Директор школи Людмила Кудрик нагадала, що приміщення школи найстаріше в районі, збудоване ще у 1958 році, тож зрозуміло, що вже потребує ремонту. Та й матеріальна база дещо застаріла. Тому радує, що вдалося виграти в конкурсі з проектом «Покращення навчально-матеріальної бази школи. Забезпечення сучасними технічними засобами: придбання LED-телевізора». Задля цього довелося звертатися за допомогою, крім місцевих підприємців, зокрема «УкрАгроКому», Сергія Лисенка, до тих, які проживають в інших регіонах (колишніх учнів школи).

Сергій Завалій зазначив, що, крім Балахівської, вікна вже замінені в Іскрівській, Червонокостянтинівській школах. Очільник області Сергій Кузьменко ініціював програму «Здоров’я наших дітей». Вона є своєрідним локомотивом розвитку області, бо турбота про здоров’я юних громадян включає в себе забезпечення повноцінного харчування, залучення дітей і підлітків до занять фізкультурою і спортом. Тому, враховуючи, що Балахівська селищна рада має обмежені фінансові можливості, пообіцяли надати допомогу у придбанні спортивного обладнання.

Крім того, очільники району, побувавши в класних кімнатах, побачили, що вони обладнані старими дошками, придбаними, мабуть, ще за радянських часів, тож запевнили, що до початку навчального року школа матиме і нові дошки. Спільними зусиллями зробимо школу кращою – зазначили вони.

Наступна зупинка – центр дитячо-юнацької творчості, де гостей привітала виконуюча обов’язки директора Наталія Корж.

Приміщення ЦДЮТ радує новою покрівлею, решта ремонтних робіт триває. Приміщення буде обладнане системами водопостачання і водовідведення, буде впорядкована територія.

Сергій Володимирович і Тамара Вікторівна відзначили, що будуть підтримані всі креативні пропозиції щодо того, щоб приміщення ЦДЮТ було оновлене, відповідало рівню його роботи. Адже показники діяльності закладу серед найкращих в області, а дитячий парламент – кращий.

В територіальному центрі повним ходом йде реконструкція колишнього гаража, де буде майстерня, яка буде працювати задля задоволення потреб підопічних – людей похилого віку, інвалідів тощо.

Успішне суспільство те, де ефективно турбуються про дітей і людей похилого віку – сказала Тамара Сакара. Тож ми, як влада, робимо і будемо робити все необхідне для цих категорій населення, вважаємо це своїм першим обов’язком.

Директор територіального центру Інна Лук’янова висловила за це від себе і своїх підопічних слова щирої вдячності.

В Петрівській ЗШ І ступеня про хід ремонтних робіт розповіла в.о. директора Тамара Коробка.

КЗ «Петрівське НВО «ЗШ І – ІІІ ступенів – гімназія» виграв конкурс з проектом «Турбота про підростаюче покоління – запорука успішної держави» (заміна вікон у Петрівській ЗШ І ступеня – філії Петрівського НВО). Крім того, потрібно ремонтувати дах. Вже виконано значний обсяг робіт.

Сергій Завалій висловив вдячність керівникам галузі освіти за ефективну роботу по ремонту приміщень шкіл, заміні вікон, ремонту спортивних залів тощо. Він нагадав, що під час візиту очільника області Сергія Кузьменка йому було обіцяно відремонтувати харчоблок Петрівської школи І ступеня, висловив задоволення тим, що ремонт ведеться активно, буде закінчений вчасно.

Сергій Завалій, Тамара Сакара і Тетяна Панета побували разом з директором Петрівського ККП Володимиром Колісником біля будинку № 32 по вул.Центральній, де відремонтовано покрівлю. Тут мали місце певні труднощі, пов’язані з тим, що на чотириповерхову будівлю без спецтехніки неможливо було подавати матеріали, необхідні для ремонту, тож довелося чекати, коли підприємство, яке має цю техніку, змогло її надати. Та ремонт виконаний вчасно і якісно. На поточний рік було заплановано замінити покрівлю на трьох будинках, на двох вона вже замінена. В серпні буде замінена на будинку № 5, що на вул.Центральній.

Таким чином робота йде, згідно графіка – зауважив Сергій Завалій.

Наступний об’єкт – будинок № 1-б по вул.Кошового, де ведеться реконструкція каналізаційної системи. Володимир Колісник розповів про хід робіт, запевнив, що вони будуть завершені в зазначений термін.

Значний обсяг ремонтних робіт вже виконано в будівлі офісу районної організації ветеранів України, ремонт триває. Очільник ветеранської організації Олег Гіюк показав кілька вже відремонтованих приміщень, розповів про всі етапи ремонтних робіт. В даний час головні зусилля зосереджені на реконструкції (фактично – новому будівництві) прибудованої веранди, яка була в аварійному стані. Будівельники використовують вікна і двері ті, що були і раніше, адже вони в хорошому стані, тож не варто витрачати кошти на нові, а також ведуть роботи так, щоб не пошкодити не так давно побудований пандус, який відповідає всім вимогам.

Сергій Завалій і Тамара Сакара зазначили, що ремонт офісу організації ветеранів – предмет їхньої особливої уваги, як свідчення поваги до людей, які повинні користуватися всебічною шаною всього суспільства.

На завершення робочої поїздки очільники району оглянули приміщення районного музею історії і районного Будинку культури, обладнані новими покрівлями. Певні ремонтні роботи в музеї тривають, а щодо приміщення РБК керівництво району має амбітніплани перетворити його на сучасне, затишне, обладнане системами водопостачання і водовідведення. Тут будуть відремонтовані фойє і глядацька зала. Вже оголошено тендер на проведення цих робіт, незабаром визначиться переможець. Тож впродовж нинішнього та наступного – 2018 років РБК зміниться невпізнанно, стане не гіршим, ніж в інших районах області.

Тамара Сакара зауважила, що влада, як кажуть, повернулася обличчям до культури, бо дуже важливо, щоб люди, особливо підростаюче покоління, знало традиції свого народу, шанувало народну культуру, яка є генетичним кодом нації. Добре, що завдяки тому, що центральна районна бібліотека виграла конкурс з проектом «Бібліотека – інформаційний центр громади» (комп’ютерна техніка), РБК – «Культура громади – понад усе» (музична апаратура) і Новостародубський СБК – «Відроджуємо мистецтво разом» (музична апаратура) поліпшиться матеріальна база культосвітніх установ.

Сергій Завалій висловив подяку начальнику відділу культури і туризму райдержадміністрації Наталії Подкопаєвій за плідну роботу.

Головним враженням від робочої поїздки було те, що керівники району побачили не «потьомкінські дєрєвні», а реальний стан речей. Ніхто не приховував труднощі і проблеми, без яких не буває жодної масштабної справи, що сприяє ефективнішому вирішенню всіх питань. Головним висновком є те, що плани щодо оновлення району є вірними. Воно – оновлення – ведеться широким фронтом, в усіх галузях, швидкими темпами. Тож все видимішими стають результати цієї масштабної роботи.

Анатолій РЯБОКОНЬ.

На знімках: А.Мотько розповідає про хід ремонтних робіт; в спортивній залі Новостародубської ЗШ І – ІІІ ступенів; С.Завалій: «До початку навчального року школа матиме нові класні дошки»; Л.Кудрик: «Приміщення школи збудоване в 1958 році»; ЦДЮТ з новою покрівлею; С.Завалій: «Пишаємося, що наш дитячий парламент кращий в області»; Інна Лук”янова: «Тут буде майстерня»; Петрівська ЗШ І ступеня – ремонт харчоблоку; вул.Кошового 1-б – реконструкція каналізаційних мереж; О.Гіюк розповідає про хід ремонтних робіт в будівлі районної ветеранської організації; біля музею будується пандус; С.Завалій Н.Подкопаєвій: «Дякую за роботу!».