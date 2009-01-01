Ганнівська сільська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста-юрисконсульта.

Загальні вимоги до кандидатів: повна вища освіта відповідного профілю, стаж роботи за спеціальністю не менше трьох років, уміння володіти комп’ютером в обсязі користувача програмного забезпечення.

Заяви приймаються протягом місяця з дня опублікування оголошення у газеті.

За детальнішою інформацією щодо умов та оплати праці звертатися за телефоном: 9-42-21, 068-850-69-40