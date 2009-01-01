Увага – опитування!

До уваги жителів вулиць Чумацької, Миру, Зоряної та провулку Зоряного, що в смт Петровому (колишні Кіровоградська, Фрунзе та Радянської Армії).

З метою вивчення споживчого попиту на забезпечення послугою з безперебійного централізованого водопостачання, КП «Петрівське» проводить опитування серед потенційних споживачів – мешканців вказаних вулиць, зацікавлених в отриманні такої послуги.

Шановні громадяни! Якщо ви маєте потребу в най-ближчій перспективі підвести до вашого двору чи до вашої оселі відгалуження від центрального селищного водогону, просимо зареєструватися за телефонами 9-75-95 або 097-211-45-59.

Адміністрація КП «Петрівське».