Увага – опитування!

До уваги футбольних уболівальників!
У СЕРЕДУ, 26 ЛИПНЯ, на стадіоні «Інгулець» відбудеться гра другого (попереднього) етапу розіграшу Кубку України з футболу.
Зустрічаються команди: ФК «ІНГУЛЕЦЬ» - ФК «ПОЛТАВА»
Початок зустрічі о 18.00.
Підтримаймо наших улюбленців у боротьбі за один з найважливіших трофеїв українського футболу!
* * *
Допомога в оформленні візи в Польщу.
Розрахунок після першого місяця роботи.
Офіційне працевлаштування. Безкоштовна консультація.
Звертатися за телефоном 097 915 24 56 та 063 485 35 68 - Сергій.
* * *
Загублений військовий квиток - серія НУ № 9572320, виданий Петрівським РВК 19 травня 1998 року на ім’я Поди Ігоря Вікторовича, 11.03.1971 р.н., вважати недійсним.
* * *
ВІЗЬМУ В ОРЕНДУ ЗЕМЛІ с/г призначення на вигідних умовах, оплата своєчасна (висока). Можлива перед-оплата.
Тел.. 097-050-43-12, 066-296-49-06 Олександр.
* * *
Підприємство на постійній основі закуповує оптом мед, віск, прополіс та мерву.
Звертатися за телефоном 099-710-25-39.
* * *
ЗАКУПОВУЄМО ЗЕРНОВІ ТА ОЛІЙНІ КУЛЬТУРИ
(пшеницю, ячмінь, кукурудзу, соняшник).
Готівкова та безготівкова форма оплати. Своєчасний
розрахунок, можливий самовивіз.
Телефонуйте за № 097-66-90-336, 099-28-67-067.
* * *
ГАРАЖІ МЕТАЛЕВІ, ТЕПЛИЦІ. Доставка.
097-44-73-232, 050-99-82-224. metgar.in.ua.
* * *
ПРОФЕСІЙНЕ БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН. Якість. Гарантія. Тел. 067-481-14-44.