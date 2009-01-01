Від щирого серця вітаємо з днем народження!

До уваги футбольних уболівальників!

У СЕРЕДУ, 26 ЛИПНЯ, на стадіоні «Інгулець» відбудеться гра другого (попереднього) етапу розіграшу Кубку України з футболу.

Зустрічаються команди: ФК «ІНГУЛЕЦЬ» - ФК «ПОЛТАВА»

Початок зустрічі о 18.00.

Підтримаймо наших улюбленців у боротьбі за один з найважливіших трофеїв українського футболу!

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