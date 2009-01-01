Від щирого серця вітаємо з днем народження!

Випуск: № 56 (9973) Субота, 22 липня 2017 року

Дорогого чоловіка, батька, дідуся і прадідуся Андрія Андрійовича Смолового!

Тобі сьогодні, рідний, 70!
Із вдячністю ми хочемо вітати
Тебе за мудрість батьківських порад,
За вміння всім завжди допомагати,
За приклад чоловіка й сім’янина
І за могутні руки золоті!
Нехай Господь пошле благословення,
Здоров’я й сил дарують всі святі!

З повагою дружина, дочка, зять, син, невістка, онуки, правнучка.

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