Що треба робити, аби не сталося пожежі в лісі (поради відпочиваючим)

Перебуваючи в лісі, слід пам’ятати деякі правила для того, щоб уникнути виникнення пожежі:

- виберіть місце для вогнища та обладнайте його, звільнивши від сухої трави

- ніколи не залишайте вогнище без догляду;

- не кидайте де попало недопалки та сірники;

- уникайте диких тварин;

- будьте обережні зі зміями, не чіпайте їх;

- відпочивши, загасіть вогнище землею або водою.

Дотримання цих нехитрих правил дозволить вам уникнути надзвичайних ситуацій.

На протязі липня 2017 року працівниками Петрівського РС в Іскрівці, Новому Стародубі, смт. Петровому та в інших селах району були проведені рейдові перевірки житлового сектору щодо дотримання правил пожежної безпеки та правил безпеки у побуті, дотримання заходів безпеки на воді для відпочиваючих, а також проведення рейдових перевірок лісових масивів щодо дотримання громадянами правил пожежної безпеки.

Також Петрівський районний сектор У ДСНС України у Кіровоградській області повідомляє, що в підрозділі працює «телефон довіри» 9-73-02. В разі виникнення будь-яких проблемних питань, телефонуйте на вищевказаний номер телефону.

Сергій Тюпін, Головний інспектор Петрівського РС У ДСНС в області