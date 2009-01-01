Палити стерню, суху траву та пожнивні залишки суворо заборонено!

Петрівський районний сектор У ДСНС України у Кіровоградській області звертається до керівників сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, фізичних осіб підприємців та одноосібників з проханням заборонити спалювання стерні та пожнивних залишків, оскільки це може призвести до виникнення пожеж в лісових масивах та лісопосадках, а також повідомляє, що чинним законодавством передбачена відповідальність за спалювання сухої рослинності у природних екосистемах, а саме ст. 175 КУпАП «Порушення правил пожежної безпеки», ст. 188-8 КУпАП «Невиконання приписів органів державного пожежного нагляду», стаття 77-1 КУпАП «Самовільне випалювання рослинності або її залишків, випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах без дозволу органів державного контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища.

ст. 245 Кримінального кодексу України «Знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу».

1. Знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загально небезпечним способом - караються штрафом від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

2. Ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.

Сергій Тюпін, Головний інспектор Петрівського РС У ДСНС в області