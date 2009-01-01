До уваги осіб з інвалідністю!

Офіційно!

Управління соціального захисту населення Петрівської райдержадміністрації здійснює направлення осіб з інвалідністю на професійне навчання до реабілітаційних закладів, які знаходяться в сфері управління Мінсоцполітики.

Обов’язковою умовою направлення для профе-сійної реабілітації є наявність медичних показань (відмітка в індивідуальній програмі реабілітації в розділі 4 «Професійна реабілітація» в колонці «Місце проведення» - запис «Центр професійної реабілітації») та наявність повної загальної середньої освіти.

За більш детальною інформацією (стосовно переліку професій та необхідних документів) звертайтесь до управління соціального захисту населення за адресою: смт Петрове, вул. Центральна, 32, тел. 9-63-33.

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації