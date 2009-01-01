Автомобіль для воїнів АТО

Відтоді, коли почалися бойові дії на сході України, в них неодмінно беруть участь і наші земляки. І, практично, на самому початку цих подій небайдужі мешканці району долучилися до волонтерського руху, який очолила депутат Петрівської селищної ради А.П.Горністова. Алла Павлівна завжди в курсі потреб батальйонів, у яких служать воїни Петрівщини. Про дієву підтримку воїнів неодноразово повідомляла і наша газета. З того часу волонтерський рух досить поширився, і до нього приєдналися органи місцевого самоврядування, різні організації, установи, приватні підприємства, за-клади освіти та культури. Головними і активними координаторами благодійництва стали громадські організації «Допоможемо воїнам Петрівщини» та «Захисник Петрівщини». Нещодавно вони звернулися до керівника ПСП «Дружба» Віталія Волкова з проханням надати автомобіль марки УАЗ для потреб підшефного батальйону. Віталій Вікторович вже вкотре погодився допомогти землякам. Це відзначила Алла Горністова під час передачі воїнам добре підготовленого УАЗа. Віталій Вікторович подякував за теплі слова на адресу сільгосппідприємства. «Все це стало можливим завдяки наполегливості завідуючого гаражем Володимира Петреченка та його підлеглих Юрія Білого і Євгена Гриви, яким вдалося оперативно реанімувати цей автомобіль. Ми і надалі будемо підтримувати наших захисників, - пообіцяв Віталій Вікторович. Далі у своєму коротенькому виступі Алла Павлівна акцентувала увагу на плідній співпраці з Пет-рівською селищною радою, адже її голова С.О.Тилик зі своїм депутатським корпусом завжди готові надати суттєву допомогу. Без їх підтримки волонтерській організації було б нелегко утримувати своє приміщення, де постійно підготовляють потрібні речі та продуктові набори для потреб війська. Ось і сьогодні, завдячуючи їм, цей вантажний УАЗ поїде в зону АТО не порожнім. Присутній під час передачі автомобіля заступник селищного голови Андрій Сидоренко зазначив: «Дуже відрадно, що у нас є такі підприємці, які надають безкорисливу допомогу. За це їм велика шана і подяка. Зокрема, сьогодні вона адресована голові ПСП «Дружба» Віталію Волкову та його підлеглим». Андрій Анд-рійович також подякував волонтерам Петрівщини за небайдужість та благодійність. А ще повідомив, що Петрівська селищна рада придбала квартиру для учасника АТО Віктора Куницького. Затим сторонами було підписано акт передачі авто, і, приймаючи його, представник батальйону Сергій Савченко подякував благодійникам та запевнив, що вони і надалі надійно боронитимуть рубежі нашої Батьківщини.

Сергій АНДРУСЕНКО.

На знімках: зі словами подяки до присутніх звертається Алла Горністова.