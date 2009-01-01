Політичні вподобання Кіровоградщини: про лідерів та аутсайдерів

Люди на Кіровоградщині точно знають, хто Україні ворог, але не впевнені щодо друзів. Крім того, більшість мешканців області, які визначилися з кандидатом, готові підтримати діючого керівника Сергія Кузьменка, якби посада голови ОДА стала виборною.

До таких висновків прийшли в Центрально-Українській соціологічній лабораторії (ЦУСЛ), яка в червні провела на території нашого регіону дослідження «По-літичні настрої Кіровоградщини». Про його результати минулого тижня журналістам розповіли самі експерти.

Соціологічні дані говорять, що люди в більшості своїй не хочуть нових потрясінь, тому «революційної ситуації» в області немає. У всякому разі, ідея «третього Майдану», яку періодично підкидають українцям, не користується підтримкою тут, в центрі країни. Більше 60% опитаних соціологами вважають, що він не потрібен. «Третій майдан точно потрібен» сказали всього 7,2% - це найбільш радикалізована частина населення області.

- В основному ті, хто за Третій майдан, це чоловіки середнього віку, які проживають в обласному центрі, - каже керівник лабораторії, кандидат соціологічних наук Едуард Клюєнко. - На селі та в райцентрах, цей відсоток взагалі малий.

У той же час зберігається досить висока частка невизначених людей серед наших земляків. Майже 60% області не знає, за кого голосувати на парламентських виборах і більше 70% не готові назвати свого кандидата в президенти. Багато хто не визначився тому, що реальних виборів з їх посиленою агітацією і пропагандою немає, кажуть фахівці. Плюс відсутність сильних і яскравих альтернатив.

- Тасується одна і та ж колода політичних партій, здаються одні і ті ж карти, - констатує Клюєнко. – Це і впливає на існуючий рівень невизначеності громадян.

Серед тих, хто готовий був вибрати конкретну назву і прізвище зі списку запропонованих, більшість вибирає Юлію Тимошенко і Петра Порошенка. За їхні політичні сили голосували б на парламентських виборах 13,6% і 11,3% опитаних, а за них самих на виборах президентських - 18% і 17,1% відповідно. При цьому, за словами керівника лабораторії, ядро місцевого електорату Тимошенко - старше 55 років, а основою електорату Порошенка поступово стають молоді чоловіки від 18 до 35, які очікують зближення з Європейським Союзом.

Далі - одні сюрпризи. На третє місце в обох рейтингах раптово стрибнув медіамагнат Вадим Рабинович, який пішов з «Опозиційного блоку» і створив свою партію «За життя». За версією соціологів, вона набрала б тут 7,5% голосів на виборах в Раду, а її лідер - 8,7% на виборах глави держави. Майже стільки ж жителів області готові вибрати своїм президентом співака рок-групи «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука, і ще менше – за скандального радикала Олега Ляшка, що замикає список.

Цікаво, які партії подолали б 5-відсотковий прохідний бар’єр на виборах народних депутатів. В усякому разі, на Кіровоградщині в червні 2017-го року спостерігається наступна картина: по 5,5% набрали б «Наш край», «Океан Ельзи» і Аграрна партія. Крім того, 7,5% опитаних голосували б за «Самопоміч», трохи менше - за партію Анатолія Гриценка. У свою чергу, «Опозиційний блок» і РПЛ втратили частину підтримки, і могли б розраховувати тепер на 6-7% голосів.

У порівнянні з попередніми дослідженнями, суттєво, більше ніж на 5%, зріс рейтинг чинного президента, зазначає політичний експерт, кандидат політичних наук Руслан Стадніченко. На його думку, пов’язано це, у тому числі, з вступом у дію безвізового режиму і певною ста-білізацією в державі.

Значно зросла і підтримка голови Кіровоградської обласної держадміністрації Сергія Кузьменка.

За даними соціологів, якби в червні жителям запропонували обирати керівника області - а розмови про це ведуться давно, за Сергія Кузьменка проголосували б 12,3% опитаних. Ще 6,9% знову хочуть бачити на цій посаді Сергія Ларіна з «Опозиційного блоку». Залишається рейтинг і у іншого екс-керівника регіону, Андрія Ніколаєнка - за нього проголосували б 4,5% опитаних. Трохи більше 5% підтримали б мера обласного центру Андрія Райковича, і 4,0% - нардепа, представника обласного центру у Києві – Костянтина Яриніча. А трійка аутсайдерів виглядала б так: О.Чорноіваненко, Е.Зейналов і О.Горбунов, які, в середньому, можуть розраховувати на підтримку всього 1.0 - 1,5% людей.

- Деякі останні соцопитування ставили на перше місце «губернаторського рейтингу» Сергія Ларіна. Однак, за останній рік ця ситуація різко змінилася. Нинішнього керівника області, Сергія Кузьменка, люди вже сприймають як лідера громадської думки. Це, скоріш за все, свідчить про грамотне управління Кіровоградщиною, - зазначив Едуард Клюєнко.

Крім політичних уподобань, під час опитування заміряли ставлення до НАТО, ЄС і безвізу. Лише 5% опитаних негативно сприймають можливість безвізового відвідування Європейського Союзу для українців. При цьому, більше 30% підтримує вступ до НАТО, а половина населення області «скоріше позитивно» оцінює ідею членства нашої країни в ЄС.

Один із найбільш цікавих результатів дослідження - рейтинг ворогів і друзів України. Найбільш ворожою залишається Росія - у «чорну п’ятірку» її включили 42,5% опитаних. Далі із величезним відривом слідують Білорусь і США, які набрали близько 2 відсотків, приблизно стільки ж впевнених у тому, що ворогів у України немає. Ці дані, як зазначили експерти, практично повністю відповідають цифрам загальнонаціональних соціологічних досліджень.

По суті, соціологія виявила, що значна частина населення взагалі не вважає, що в країні йде війна. Можливо, тому з п’ятіркою найбільш дружніх держав теж не змогли визначитися понад 53% опитаних по області. У першій трійці цього рейтингу з незначними показниками - США, Німеччина і Польща, далі Франція, країни Балтії, Грузія, Канада. Загалом, місце «кращого друга» України - в усякому разі на сьогодні, поки що вакантне. Воно, втім, і зрозуміло - більшості звичайних громадян від цієї дружби поки ні жарко, ні холодно...

Андрій Трубачев.