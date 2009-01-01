Відзначили свято металургів

Днями своє професійне свято відзначили працівники та ветерани Петрівського кар’єру. Привітати металургів на турбазу «Мрія» приїхали в.о. генерального директора ПрАТ «ЦГЗК» Олексій Федотов, голова профспілки ПрАТ «ЦГЗК» Дмитро Васильченко, начальник Петрівського кар’єру Олександр Тилик, начальник ГТЦ-2 Олег Шитов та Петрівський селищний голова Світлана Тилик. Керівництво ЦГЗК відзначило грамотами та матеріальними винагородами за вагомий внесок і високий професіоналізм найкращих працівників. У вітальному слові зазначалося: «Шановні металурги! Вітаємо вас з професійним святом! Ваша робота вимагає великої майстерності і повної самовіддачі. Завдяки вашій відповідальності, особливого загартування характеру, відданості улюбленій справі зберігаються і примножуються кращі традиції металургійної промисловості. Ми переконані, що ваші колективи будуть і надалі проявляти ініціативу та наполегливість у вирішенні завдань, що стоять перед галуззю. Металургійний комплекс - основа індустрії нашого краю, сьогодні він являє собою потужну виробничу структуру, яка вносить значний вклад у розвиток економіки регіону. Нехай ваша праця завжди приносить задоволення і достаток. Бажаємо вам і вашим близьким здоров’я, щастя, радості і благополуччя!»

А після офіційних урочистостей вже традиційно було організовано фуршет та проведено ряд розважальних заходів для дорослих, зокрема змагання з волейболу, арм-рестлінгу, футболу, а дітлахів керівництво комбінату пригостило морозивом та солодощами. Також було організовано конкурси на кращу зачіску, де діти вправлялися в перукарській майстерності, робили ексклюзивні зачіски, власноруч створювали сувеніри. Наостанок була проведена така довгоочікувана безпрограшна лотерея. Головним призом цього року стали електрочайники.

Олена Приходкова.

На знімку: з вітальним словом до працівників кар”єру звертається Світлана Тилик.