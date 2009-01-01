Об’їзд громад завершено, але робота триває

Цими днями керівники району завершили зна-йомство зі станом справ на місцях, побувавши 12 липня в Йосипівській та Петрівській сільських радах. Їх відвідали голова райдержадміністрації Сергій Завалій разом зі своїм першим заступником Тетяною Панетою та голова районної ради Тамара Сакара.

Йосипівський сільський голова Іван Шульга, повідомивши, що бюджет та програма соці-ально-економічного розвитку успішно виконуються, запропонував продовжити спілкування у формі діалогу та висловив готовність відповісти на всі запитання керівників району. Його підтримав С.Завалій, в свою чергу зауваживши, що він з колегами хотів би почути від учасників зібрання про місцеві проблеми, вислухати пропозиції щодо їх вирішення. А ще висловив вдячність сільському голові та депутатам Йосипівської сільської ради за ефективну роботу.

- Ми на місцях зустрічаємося з тими, хто на «передовій» - керівниками і активом місцевих громад, адже саме до вас йдуть, в першу чергу, люди зі своїми проблемами, – зазначив він. Кожна територія специфічна, має свої особливості: економічні, географічні, демографічні тощо. Тому ви краще знаєте, що є найнагальнішим для вашої громади, якими засобами ефективніше вирішити конкретну проблему. Та є і загальнорайонні питання, які слід вирішувати спільно. Із задоволенням хочу відзначити, що Йосипівська сільська рада бере найактив-нішу участь у їх вирішенні, саме Іван Васильович першим відгукнувся на пропозицію допомогти з реконструкцією територіального центру, який нині працює в гарно відремонтованому приміщенні, де комфортно почуваються як працівники, так і люди, задля яких вони працюють – пенсіонери, слухачі університету третього віку, учасники різноманітних заходів.

Участь у виконанні районних програм соціально-економічного розвитку цим не обмежилася, бо Йосипівська сільська рада виділила районному бюджету чи не найбільше субвенцій на капітальні інвестиції. Всі кошти – цільові, тож ми можемо прозвітувати про кожну витрачену копійку. А звітувати є про що. В центральній районній лікарні, зокрема, повним ходом йдуть ремонтні роботи, до кінця року будуть відремонтовані терапевтичне, пологове і дитяче відділення. Плануємо відремонтувати і поліклінічне, яке розташоване в приміщенні, збудованому ще в 1905 році. Наш район – єдиний в області, в якому районний Будинок культури розміщений в дуже непривабливому приміщенні, що давно вже потребує ремонту. Востаннє капітальний ремонт у ньому проводився 45 років тому. Ми вже встановили на ньому і на приміщенні районного музею історії нові покрівлі, в нинішньо-му році РБК буде обладнаний системою водопостачання та водовідведення, будуть відремонтовані фойє і глядацька зала, інші приміщення. Таким чином, завершуючи 2017 рік, ми зможемо сміливо дивитися один одному в очі, бо буде виконаний чималий обсяг робіт задля поліпшення умов життєдіяльності громади району.

Говорив Сергій Володимирович і про об’єднання громад, яке всіх хвилює, відповідав на запитання присутніх.

Щодо об’єднання були різні думки. Пропонувалося створити одну, чотири, вісім громад… Нині визнано оптимальним створення трьох об’єднаних громад, але позиція керівництва району і області полягає в тому, що це має обов”язково бути добровільним об’єднанням.

Його підтримала Т.Сакара, підтвердивши, що жодному з керівників місцевих територіальних громад не нав’язується думка про ту чи іншу конфігурацію об’єднання.

Вона нагадала, що зустріч проходить в день великого релігійного свята – Петра і Павла, тож поздоровила присутніх з ним.

- В Йосипівці завжди приємно бувати. Крім того, що село надзвичайно мальовниче, відчувається, що люди його люблять, хочуть зробити ще кращим. Тому все у вас вийде, Йосипівка, як і весь район, буде розвиватися. Роботи ще багато, але ми разом все зробимо. Ваша громада надає суттєву допомогу району, переконана, що і в подальшому ця співпраця триватиме, – висловила впевненість Тамара Вікторівна.

Гості відвідали деякі об’єкти соціальної інфраструктури, зокрема ФАП, СБК, роботою якого залишилися задоволені.

Переступивши поріг Петрівської сільської ради, відразу помічаєш, що тут обладнали куточок періодики, в якому можна ознайомитися, крім «Трудової слави», з деякими обласними виданнями, різноманітною друкованою продукцією для пенсіонерів, учасників АТО, інших категорій громадян.

Під час спілкування з представниками депутатського корпусу та громади виникли запитання, подібні до тих, які звучали в Йосипівці. Якщо проблема стану доріг є загальнодержавною і ніхто не може обіцяти, що вони найближчим часом будуть відремонтовані (хоча С.Завалій, зауваживши, що технічна база Петрівського райавтодору незадо-вільна, тож не в змозі виконувати великі обсяги робіт, все ж пообіцяв, що докладе максимум зусиль до того, щоб найпроблемніші ділянки були таки приведені до більш-менш пристойного стану), то механізм вирішення земельного питання, яке полягає в бажанні громади відновити ставок поблизу села, був тут же запропонований Т.Сакарою та С.Завалієм.

Є проблема, яка вже впродовж багатьох років псує життя жителям Козацького, заважає громаді нормально розвиватися – борги перед Жовтоводським водоканалом, що роками накопичувалися. Значні кошти йдуть на їх відшкодування, а могли б вкладатися в розвиток. Тому приємною була звістка С.Завалія, що до вирішення проблеми особисто долучився голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко, Пет-рівська сільська рада отримає 500 тисяч гривень на погашення заборгованості, і ще один мільйон гривень – на розвиток. До кінця поточного року проблема заборгованості буде остаточно вирішена, а отримані кошти, переконаний голова райдержадміністрації, будуть ефективно використані.

С.Завалій також висловив подяку Т.Сакарі, яка турбується за розвиток як всього району, так і Петрівської сільської громади.

Тамара Вікторівна, в свою чергу, подякувала за теплі слова.

- Посада змушує мене бувати в усіх громадах, турбуватися про всіх, – сказала вона. - Нині вже втілюється в життя проект «Майбутнє – спільна справа», завдяки якому з допомогою наших партнерів – ПрАТ «ЦГЗК» ми продовжимо розвиток району. Ваша територіальна громада виграла два грантові проекти, завдяки яким кращими стануть умови виховання і навчання в ДНЗ та загальноосвітній школі. Ви берете активну участь в роботі по ремонту ЦРЛ, аби вона стала сучасною, а жителі району могли отримувати якісні медичні послуги. Та є проблема, яку поки що важко вирішити: значна частина лікарів - пенсійного та передпенсійного віку. Тож всі територіальні громади повинні мати це на увазі, дбати про те, щоб найкращі випускники шкіл отримували медичну освіту і поверталися на роботу в район.

Учасники зібрання нарікали на те, що вирубуються лісосмуги, є проблеми з покриттям мобільним зв’язком, ряд інших. Керівники району запевнили, що розберуться з усіма питаннями.

А затим гості відвідали ФАП, пообіцявши сприяння у його ремонті, ЗШ І – ІІІ ступенів.

- Чи не найактуальнішою проблемою для школи є покрівля, яку слід відремонтувати в першу чергу, бо без цього неможливо приступати до ремонту внутрішніх приміщень, – сказала директор навчального закладу Лідія Гнатюк.

- Ми про це знаємо і будемо шукати шляхи для її вирішення, – пообіцяв С.Завалій, додавши, що ще і не всі вікна замінені на енергозберігаючі, тож дбатимуть, щоб до початку нового навчального року приміщення школи було готове до роботи.

Сергій Володимирович наголосив на тому, що орієнтуються на програму «Здоров’я наших дітей», започатковану очільником області Сергієм Кузьменком. Програма різнопланова, охоплює всі аспекти виховання, навчання, збереження здоров’я дітей, охоплення їх фізкультурою та спортом. Він висловив бажання оглянути приміщення школи, в тому числі спортивну залу, станом якої залишився задоволений. Все необхідне спортивне обладнання є, воно у нормальному стані, хоча вже і не нове.

Л.Гнатюк доповіла про всі аспекти життєдіяльності школи, під час огляду харчоблоку зауважила, що харчуються всі учні, ніхто не відмовляється від харчування, адже кухарі готують дуже смачні страви.

Таким чином відвідання Петрівської ЗШ І – ІІІ ступенів стало доволі оптимістичним фіналом об’їзду територій керівництвом району.

Анатолій РЯБОКОНЬ.

На знімках: з керівництвом району спілкується завідуюча Петрівським ФАПом Антоніна Мазур; екскурсію Петрівською ЗШ І – ІІІ ступенів, проводить директор закладуЛідія Гнатюк.