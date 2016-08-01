Правила пожежної безпеки під час проведення жнивної кампанії

Шановні аграрії району!

До початку збирання врожаю вся збиральна техніка, агрегати та автомобілі повинні мати відрегульовані системи живлення, змащення, охолодження, а також бути оснащені справними іскрогасниками, обладнані первинними засобами пожежегасіння.

- корпуси комбайнів повинні бути оснащенні заземлювальним металевим ланцюгом, що торкається землі;

- перед дозріванням колосових, хлібні поля в місцях прилягання їх до лісових масивів, степової смуги, автомо-більних доріг та залізниць мають бути обкошені і оборані смугою не менше 4 м завширшки;

- у період воскової стиглості хлібні масиви необхідно розбити на ділянки площею не більше 50 га. Між ділянками слід робити прокоси не менше 8 м завширшки, посередині прокосів робиться проорана смуга не менше 4 м завширшки;

- тимчасові польові стани необхідно розташовувати не ближче 100 м від хлібних масивів та оборати смугою 4 м завширшки;

- на хлібному масиві площею понад 25 га, з якого збирається врожай, необхідно мати напоготові трактор з плугом на випадок пожежі;

- у період збирання забороняється спалювання стерні, післяжнивних залишків та розведення багать на полях;

- зернотоки слід розміщувати від будівель та споруд не ближче 50 м, а від хлібних масивів – не ближче 100 м;

- заправлення паливом збиральної техніки повинно здійснюватись за межами поля (не ближче 30 м ) при непрацюючих двигунах;

- ремонт збиральних машин і агрегатів за потреби допускається не ближче 30 м від хлібних масивів, та інших посівів.

Сергій Тюпін, Головний інспектор Петрівського РС У ДСНС України у Кіровоградській області