ЗВІТ
про підсумки роботи із зверненнями громадян, що надійшли до районної державної адміністрації упродовж І півріччя 2017 року (у порівнянні з відповідним періодом минулого року)
До районної державної адміністрації протягом січня-червня 2017 року надійшло 342 звернення, що на 72 менше, порівняно з відповідним періодом минулого року:
|2017
|2016
|+/-
|Всього
|342
|414
|-72
|письмові
|64
|63
|+1
|особистий прийом
|52
|19
|+33
|виїзний прийом
|28
|24
|+4
|за допомогою засобів телефонного зв'язку
|39
|18
|+21
|через ОДА
|19
|19
|+/-
|з гарячої лінії голови ОДА
|59
|145
|-64
|з урядової гарячої лінії
|81
|145
|-86
Станом на 01 липня 2017 року до райдержадміністрації надійшло колективних звернень – 10 (11 – 2016), анонімних – 10 (18 – 2016).
Протягом січня-червня 2017 року до районної державної адміністрації найбільше звернень надійшло з питань соціального захисту, порівняно з відповідним періодом 2016 року їх кількість зменшилась на 56 і становить 107,
комунального господарства – 71 звернення, зменшилось на 94,
аграрної політики і земельних відносин - 42 звернення, зменшилось на 15,
сім’ї, молоді – 32 звернення, збільшилось на 17,
екології та природних ресурсів – 12 звернень, 0 – у 2016 р.,
житлової політики – 9 звернень, збільшилось на 6,
транспорту і зв’язку – 9 звернень, збільшилось на 3,
охорони здоров’я – 9 звернень, зменшилось на 4,
освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності – 9 звернень, зменшилось на 1,
забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян – 8 звернень, збільшилось на 2,
праці і зарплати – 6 звернень, зменшилось на 14,
діяльності органів місцевого самоврядування - 4 звернення, зменшилось на 2,
культури та культурної спадщини, туризму - 4 звернення, збільшилось на 1,
економічної, цінової, інвестиційної, зовнішньоекономічної, регіональної політики та будівництва, підприємництва – 3 звернення, зменшилось на 6,
діяльності місцевих органів виконавчої влади - 2 звернення, зменшилось на 1,
фінансової, податкової, митної політики - 2 звернення, збільшилось на 1,
інші питання – 28 звернень, збільшилось на 14.
Від найменш соціально-захищених громадян, звернення від яких розглядаються невідкладно і в першу чергу, протягом січня-червня 2017 року надійшло звернень:
інвалідів ІІІ групи – 23 звернення (збільшилось на 14);
учасників війни та бойових дій – 18 звернень (збільшилось на 9);
одиноких матерів – 14 звернень (зменшилось на 15);
членів багатодітних сімей – 11 звернень ( зменшилось на 2);
«дітей війни» – 8 звернень (зменшилось на 1);
учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – 2 звернення (зменшилось на 1);
ветеранів праці – 2 звернення ( 2- 2016 р.);
інвалідів ІІ групи – 1 звернення (зменшилось на 11);
інвалідів І групи – 1 звернення (1 – 2016 р.).
Найбільше звернень надійшло з території:
Петрівської селищної ради - 87 звернень (112 - 2016 р.),
Ганнівської сільської ради - 42 звернення ( 36 - 2016 р.),
Луганської сільської ради – 40 звернень ( 11 - 2016 р.),
Новостародубської сільської ради - 33 звернення (64 - 2016 р.),
Балахівської селищної ради - 25 звернень (39 - 2016 р.),
Чечеліївської сільської ради - 16 звернень (8 - 2016 р.),
Іскрівської сільської ради - 13 звернень (34 - 2016 р.),
Зеленської сільської ради - 12 звернень (16 - 2016 р.),
Петрівської сільської ради - 10 звернень (15 - 2016 р.),
Червонокостянтинівської сільської ради - 10 звернень (13 - 2016 р.),
Водянської сільської ради - 9 звернень (7 - 2016 р.),
Богданівської сільської ради - 8 звернень (7 - 2016 р.),
Малинівської сільської ради - 3 звернення (1 - 2016 р.),
Йосипівської сільської ради - 2 звернення (5 - 2016 р.),
Іванівської сільської ради - 1 звернення (1 - 2016 р.),
Петрівський район (анонімне, без зазначення адреси) – 1 звернення.
Станом на 01 липня 2017 року питання, що були порушені в зверненнях, вирішено позитивно - 171; надані роз’яснення по суті порушених питань - 148; знаходяться у стадії розгляду - 23.
Марія Іщенко, головний спеціаліст відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації