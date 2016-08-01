ЗВІТ

про підсумки роботи із зверненнями громадян, що надійшли до районної державної адміністрації упродовж І півріччя 2017 року (у порівнянні з відповідним періодом минулого року)

До районної державної адміністрації протягом січня-червня 2017 року надійшло 342 звернення, що на 72 менше, порівняно з відповідним періодом минулого року:

2017 2016 +/- Всього 342 414 -72 письмові 64 63 +1 особистий прийом 52 19 +33 виїзний прийом 28 24 +4 за допомогою засобів телефонного зв'язку 39 18 +21 через ОДА 19 19 +/- з гарячої лінії голови ОДА 59 145 -64 з урядової гарячої лінії 81 145 -86

Станом на 01 липня 2017 року до райдержадміністрації надійшло колективних звернень – 10 (11 – 2016), анонімних – 10 (18 – 2016).

Протягом січня-червня 2017 року до районної державної адміністрації найбільше звернень надійшло з питань соціального захисту, порівняно з відповідним періодом 2016 року їх кількість зменшилась на 56 і становить 107,

комунального господарства – 71 звернення, зменшилось на 94,

аграрної політики і земельних відносин - 42 звернення, зменшилось на 15,

сім’ї, молоді – 32 звернення, збільшилось на 17,

екології та природних ресурсів – 12 звернень, 0 – у 2016 р.,

житлової політики – 9 звернень, збільшилось на 6,

транспорту і зв’язку – 9 звернень, збільшилось на 3,

охорони здоров’я – 9 звернень, зменшилось на 4,

освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності – 9 звернень, зменшилось на 1,

забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян – 8 звернень, збільшилось на 2,

праці і зарплати – 6 звернень, зменшилось на 14,

діяльності органів місцевого самоврядування - 4 звернення, зменшилось на 2,

культури та культурної спадщини, туризму - 4 звернення, збільшилось на 1,

економічної, цінової, інвестиційної, зовнішньоекономічної, регіональної політики та будівництва, підприємництва – 3 звернення, зменшилось на 6,

діяльності місцевих органів виконавчої влади - 2 звернення, зменшилось на 1,

фінансової, податкової, митної політики - 2 звернення, збільшилось на 1,

інші питання – 28 звернень, збільшилось на 14.

Від найменш соціально-захищених громадян, звернення від яких розглядаються невідкладно і в першу чергу, протягом січня-червня 2017 року надійшло звернень:

інвалідів ІІІ групи – 23 звернення (збільшилось на 14);

учасників війни та бойових дій – 18 звернень (збільшилось на 9);

одиноких матерів – 14 звернень (зменшилось на 15);

членів багатодітних сімей – 11 звернень ( зменшилось на 2);

«дітей війни» – 8 звернень (зменшилось на 1);

учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – 2 звернення (зменшилось на 1);

ветеранів праці – 2 звернення ( 2- 2016 р.);

інвалідів ІІ групи – 1 звернення (зменшилось на 11);

інвалідів І групи – 1 звернення (1 – 2016 р.).

Найбільше звернень надійшло з території:

Петрівської селищної ради - 87 звернень (112 - 2016 р.),

Ганнівської сільської ради - 42 звернення ( 36 - 2016 р.),

Луганської сільської ради – 40 звернень ( 11 - 2016 р.),

Новостародубської сільської ради - 33 звернення (64 - 2016 р.),

Балахівської селищної ради - 25 звернень (39 - 2016 р.),

Чечеліївської сільської ради - 16 звернень (8 - 2016 р.),

Іскрівської сільської ради - 13 звернень (34 - 2016 р.),

Зеленської сільської ради - 12 звернень (16 - 2016 р.),

Петрівської сільської ради - 10 звернень (15 - 2016 р.),

Червонокостянтинівської сільської ради - 10 звернень (13 - 2016 р.),

Водянської сільської ради - 9 звернень (7 - 2016 р.),

Богданівської сільської ради - 8 звернень (7 - 2016 р.),

Малинівської сільської ради - 3 звернення (1 - 2016 р.),

Йосипівської сільської ради - 2 звернення (5 - 2016 р.),

Іванівської сільської ради - 1 звернення (1 - 2016 р.),

Петрівський район (анонімне, без зазначення адреси) – 1 звернення.

Станом на 01 липня 2017 року питання, що були порушені в зверненнях, вирішено позитивно - 171; надані роз’яснення по суті порушених питань - 148; знаходяться у стадії розгляду - 23.

Марія Іщенко, головний спеціаліст відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації