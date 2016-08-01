Кілька думок, навіяних однією екскурсією

Кожен із нас усвідомлює значення музеїв по-різному. Для одних це місце, куди можна привести друзів, ознайомити їх із минулим рідного краю, для інших - це святиня, яку потрібно цінувати і берегти, адже в музейних експозиціях зібрані безцінні історичні артефакти, витвори мистецтва.

Не так давно до шкільного музею Новостародубської ЗШ І-ІІІ ступенів завітали маленькі гості – учні 1-6 класів, які перебували у літньому таборі відпочинку «Веселка».

Діти захоплено слухали про події минулого, часи заселення нашого краю у ХVІІІ-ХІХ ст., наших земляків, учасників Другої Світової війни. А також мали унікальну змогу першими ознайомитися із новою експозицією музею - «Життя, прожите недаремно» про нашого односельця, заслуженого журналіста України, поета Григорія Григоровича Крячка. Вагомий внесок у відкриття експозиції зробила Оксана Григорівна Бурлак - донька Г.Крячка, яка люб’язно зголосилася надати матеріали.

Григорій Крячко все своє життя відав слову, яким через газети чи збірки поезій «Заворожений степом», «Повінь» хотів достукатися до душі кожної людини, запалити в ній іскорку радості й любові до рідної землі, білої хати, оспівати материнську ласку.

Досить часто ми забуваємо про людей, які віддають себе цілком і повністю роботі, працюють на повну силу. На жаль, радіо- і телеефір заполонив низько-пробний непотріб, який вважається популярною музикою, самозвані «зірки» купаються у морі овацій та квітів. Така ж ситуація і з літературою: книжкові полиці, здебільшого, завалені низькопробними бо-йовиками.

Часи «соцреалізму» минули, та не варто забувати про людей, які з року в рік працюють на полі, щоб ми мали кусень хліба на столі, чи про вчителя, який все своє життя віддає дітям. Потрібно серед молоді пропагувати й літературу на історичні теми, про звитягу борців за волю України. Тому особисто я вважаю, що ми, як молода генерація, повинні не забувати свого минулого, частіше заходити в музеї, бути допитливими та щирими, і тоді ми станемо дійсно сильною нацією.

Юрій Кулибаба, педагог-організатор Новостародубська ЗШ І-ІІІ ст.

На знімках: діти знайомляться з експозицією шкільного музею; розділ музею, присвячений Григорію Крячкові.