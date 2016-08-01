Танцюють всі

Є у нашому селищі така гарна традиція – проводити вихідні дні разом із своїми дітками. Як показує досвід, найкраще це робити у Парку відпочинку, де є чим зайнятися і гарно відпочити як дітям, так і дорослим. Тут тобі й річка з чистеньким пляжем, і тренажери на усі групи м’язів, і духовий оркестр потішить своєю чарівною музикою, і виїзна торгівля з коктейлями, солодкою ватою, морозивом та чистою водичкою... А найголовніше дійство відбувається щоп’ятниці на головній сцені району. За ініціативи відділу культури і туризму РДА у літній період усіх присутніх тут розважають працівники РБК, перевтілюючись у різних казкових та мультиплікаційних героїв. Діти з нетерпінням чекають цього дня, та з величезним задоволенням грають з ведучими у рухливі ігри, беруть участь у різноманітних конкурсах, танцюють на дискотеках, ще й отримують за це пам’ятні подарунки та солодощі, про які заздалегідь потурбувалися голова райдержадміністрації Сергій Завалій та голова районної ради Тамара Сакара.

Першу зустріч цього року відкрила начальник відділу культури і туризму Наталя Подкопаєва. Вона побажала малечі та батькам гарного настрою, веселих вихідних та приємного вечора. На майданчику з дітками працювали і викладачів гуртків Центру дитячої та юнацької творчості, які проводили майстер-класи по виготовленню фетрових котиків, нанесення веселих тематичних малюнків на обличчя та руки, виготовлення прикрас з бісеру. Позитивним емоціям дітлахів не було краю. Радісний сміх лунав усюди.

А на завершення організатори підготували відпочиваючим найцікавіше – дитячу дискотеку «Запалимо юні серця», на якій не змогли всиділи навіть дорослі. Тож чекаємо наступних цікавих зустрічей!

Олена Приходкова.

На знімках: веселі літні забави з улюбленими мультгероями Томом і Джері; майстер-класи по виготовленню котиків та прикрас.