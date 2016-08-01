Петрове – візитівка району, що вабить новими яскравими барвами

У плані здійснення робочих поїздок керівництвом району в місцеві територіальні громади Пет-рівська селищна рада значилася однією з останніх. Певне, невипадково, адже аналіз стану речей у ра-йонному центрі мав стати своєрідним підсумком усіх тих добрих справ, що відбулися на Петрівщині впродовж останніх років і, маємо сподівання, продовжуватимуть відбуватися й надалі. Крім того, як зазначив у ході співбесіди голова райдержадміністрації Сергій Завалій, - Петрове є своєрідною візитівкою району, тож привабливий вигляд селища значною мірою формує враження й про увесь район.

А в тому, що останнім часом в Петровому справді відбувається чимало позитивних і якісних змін, здається, переконувати вже нікого не потрібно: лише один звіт Петрівського селищного голови Світлани Тилик про зроблену роботу з демонстрацією відповідних відеослайдів зайняв понад дві години. З ним, до речі, у стислому форматі можна ознайомитися на сторінці селищної ради у Фейсбуці. Втім, навіть якщо ви й не маєте доступу до Інтернету, аби побачити, відчути і зрозуміти, що Петрове, нарешті, знову відроджується після багатьох років занепаду, знову стає «чарівною степовою Венецією», як це колись, ще в далеких 70-х роках про наше селище сказав один з його почесних гостей, член делегації спілки письменників УРСР, що з творчим візитом побували у нас в ра-йоні, достатньо просто вийти за межі власної оселі і озирнутися довкола. Сьогодні, мабуть, неможливо знайти такої вулиці чи провулка, такого куточка в селищі, що залишився б поза пильним прискіпливим поглядом селищного голови і що не уві-йшов би до її особистого робочого щоденника, де вона занотовує, як, де і скільки треба прикласти зусиль, аби не просто, як мовиться, «підмазати губи» райцентрові, а зробити так, щоб життя усіх його мешканців стало комфортнішим, впорядкованішим, щоб кожен з нас не лише з екранів телевізора, а й своїми побутовими умовами міг відчути, що ми справді намагаємося ствердити свій європейський вибір, своє прагнення зробити Україну середовищем, привабливим для життя, праці та дозвілля.

Тож усі оці позитивні зміни можемо з гордістю занести і собі в актив, адже це саме нам із вами, шановні петрівчани, нарешті, вистачило мудрості і розсудливості обрати на посаду керівника селища справжнього господаря, людину небайдужу, активну і дієву. Під стать їй, до речі, й члени депутатського корпусу, а звідти й вражаючі результати громади.

Разом з тим, загальна картина успіху не була б повною, якби поза увагою залишилися і зусилля районної влади, а також сприяння розвитку Петрового в цілому та деяких його об’єктів зокрема з боку народного депутата України Анатолія Кузьменка, голови Кіровоградської ОДА Сергія Кузьменка, окремих представників аграрного бізнесу, таких як Олександр Поворознюк, Володимир Деркач та ряду інших, ну й, безумовно, відчутна фінансова підтримка найпотужнішого промислового об’єкта району – Петрівського кар’єру ПрАТ «ЦГЗК». Скажімо, одним з останніх прикладів такої підтримки стала згода керівництва комбінату пристати на пропозицію обласної та районної влади щодо перегляду в сторону збільшення роз-міру ставки орендної плати за землю, завдяки чому бюджет селищної ради додатково зріс на 17 млн.грн.

Тож, як кажуть, цього разу над селищем «вдало зійшлися усі зірки», а відтак звітувати було про що, і це з гордістю зробила селищний голова Світлана Тилик. Доповнювали ж виступ Світлани Олександрівни її помічники – працівники селищної ради та підпорядкованого громаді комунального підприємства КП «Петрівське» Жанна Пісна, Андрій Сидоренко, Володимир Руденко та Юрій Граданович.

Сьогодні зусилля селищної ради зосереджені одразу на кількох напрямках діяльності, а відтак і помітні досягнення також не окреслюються лише одним якимось сегментом: ремонтуються дороги, водогони, дахи багатоповерхівок та вхідних частин до під’їздів, здійснюється благоустрій прибудинкових територій, прибирання, вивезення сміття і озеленення, встановлюються дитячі майданчики, проводиться освітлення вулиць, очищується русло водойми та упорядковується паркова зона.

Ось лише кілька статистичних показників, що вказують на результати соціально-економічного розвитку селищної ради за січень-червень 2017-го року. У сфері дорожнього господарства (традиційно найболючіший для селищної влади упродовж усіх років державної незалежності) цього року вже виконані поточні ремонти доріг по вул. Святковій (на 200 тис.грн.), Парковій (на 199,9 тис.грн.) та Олексія Лисенка (200 тис.грн.).

Укладені договори на капітальний ремонт дороги по вул.Центральній в Петровому на суму 1404,5 тис.грн. (касові видатки – 1192,8 тис.грн.) та капітальний ремонт частини автодороги по вул.Святковій на суму 1342,0 тис.грн. (касові видатки 242,1 тис.грн.). здійснено оплату за капітальний ремонт автодороги по вул. О.Лисенка на суму 1655,9 тис.грн.

Виготовлено проектно-кошторисну документацію по капітальному ремонту вулиці Проектувальної на суму 15,7 тис.грн. Виготовлено проектно-кошторисну документацію по капітальному будівництву пішохідного мосту через річку Інгулець на суму 162,5 тис.грн.

На останньому об’єкті, до речі, слід зупинитися окремо. Для тих читачів, що не зрозуміли, про що саме мова, пояснюємо: йдеться про пішохідну кладку, що з’єднує лівобережжя і правобережжя Інгульця в районі так званих четвертого і п’ятого десятків. Колись, споруджений ще у 60-х роках, цей об’єкт, як за тими мірками, був досить на-дійним, а найголовніше – зручним для мешканців правобережної частини селища, адже дозволяв значно скоротити шлях до переважної більшості соціально значимих об’єктів у центральній частині. Однак, з роками, кладка стали втрачати свою надійність і безпечність пересування нею. Десь цьому посприяв невблаганний час та природні катаклізми, а ще більшою мірою вона страждала від численних набігів вандалів, що віддирали елементи конструкції (зокрема, дошки), аби використати їх у власних потребах.

Зрештою, кладка перетворилася на об’єкт, на якому під час ледь не кожної передвиборчої кампанії прагнули «попіаритися» представники різних політичних сил. Пригадується, як понад десяток років тому наша районка була змушена готувати одразу кілька репортажів «про героїчний ремонт» цього об’єкта з фотознімками та різноманітними інтерв’ю. Здається, в районці тоді про горезвісну кладку говорилося більше, ніж зараз у російських ЗМІ про будівництво керченського мосту. І ось, нарешті, здається, ці спекуляції буде припинено: селищна рад прийняла рішення розв’язати проблему кардинально – спорудити на місці кладки, що своїми безкінечними ремонтами витягла з селищного бюджету вже скільки коштів, що можна було б збудувати справжній міст, таки й спорудити новий пішохідний міст – міцний, надійний, такий, що міг би прослужити громаді ще не один десяток років.

Та повернімося до статистики: у сфері благоустрою селища укладено договір на капітальний ремонт прибудинкової території біля будинку № 7 по вул. Літвінова на суму 1388,3 тис.грн.; виконані роботи по реконструкції розарію з метою його впорядкування в районні центрального ринку по вул. Каштановій на суму 185,8 тис.грн.; виконано роботи по облаштуванню парковки біля Петрівської ЗШ І ступеня на суму 99,7 тис.грн.; здійснено поточний ремонт алеї між будинками № 5 і 6 по вул. Літвінова на суму 43,2 тис.грн.; облаштовано тротуар в сквері на суму 12,0 тис.грн.; виконано поточний ремонт підпірної стінки будинку № 6 по вул. Літвінова на суму 46,5 тис.грн.; придбано обладнання для ігрових майданчиків на суму 166,5 тис.грн.; придбано великогабаритні сміттєві контейнери на суму 73,7 тис.грн.; здійснено санітарну обрізку дерев по вулицях Центральній, Парковій, Дружби, Інгулецькій, Святковій, Літвінова, О.Лисенка на суму 424,2 тис.грн.; оплачено послуги по викошуванню трави на суму 68,1 тис.грн.; придбано трактор Форте вартістю 65,9 тис.грн.; придбано саджанці декоративних рослин (дерев, кущів, квітів) на суму 31,5 тис.грн.

Окремою графою позначені роботи з водопостачання та водовідведення, зокрема, на реконструкції водопровідної мережі між вулицями Літвінова та Святковою освоєно 216 тис.грн.(всього планується 705,3 тис.грн.), виконуються роботи по поточному ремонту водопропускної труби по вул.Чумацькій, освоєно 60 тис.грн. (план – 199,9 тис.грн.), виконані роботи з облаштування водостоку по вул. Інгулецькій на суму 194,7 тис.грн.; виконуються будівельно-монтажні роботи по реконструкції зовнішніх мереж каналізації по вул.Центральній, освоєно 135,3 тис.грн.(план – 264,5 тис.грн.).

Виконуються будівельно-монтажні роботи по реконструкції зовнішньої каналізаційної мережі житлового будинку № 7 по вул. Літвінова, освоєно 380,8 тис.грн. (план – 616,6 тис.грн); виконані роботи по поточному ремонту жолобів зливної каналізації в районі житлового будинку № 6 по вул. Літвінова на суму 196,3 тис.грн.; виконані будівельно-монтажні та пусконаладочні роботи з розширення мережі вуличного освітлення на загальну суму 470,1 тис.грн.; здійснено оплату робіт по розчищенню річки Інгулець на суму 158,9 тис.грн.; виготовлено проектно-кошторисну документацію по об’єкту «Нове будівництво по відновленню гідрологічного стану річки Інгулець» на суму 12 тис.грн.; придбано обладнання систем відеоспостереження (вимушена міра, зумовлена неодноразовими проявами вандалізму) на суму 177,1 тис.грн.; укладено договір на придбання кабельної продукції та комплектуючих на суму 104,8 тис.грн.; виконані роботи по виготовленню цифрових векторних планів на суму 86,2 тис.грн.

У полі зору селищної влади перебувають обидва з нині діючих дошкільних дитячих закладів. Тож, окрім обов’язкових видатків на їх утримання, цього року в Петрівському ДНЗ № 1 «Рудана» виконано заміну віконних прорізів на суму 191,8 тис.грн.; придбано будівельні матеріали для облаштування території на суму 96,2 тис.грн.; елементи для дитячого майданчика – на суму 121,5 тис.грн.; меблі – на суму 114,8 тис.грн.

Крім того, виконується капітальний ремонт приміщення на суму 925,1 тис.грн.), що дозволить уже найближчим часом відкрити ще одну додаткову групу. Для ДНЗ № 2 «Сонечко» придбано елементи для дитячого майданчика на суму 132,0 тис.грн. та виконано капітальний ремонт покрівлі (на суму 360 тис.грн.).

Значний обсяг робіт здійснено й по ремонту житлового фонду багатоквартирних будинків у селищі. Зокрема, виконано поточний ремонт покрівлі 4-го під’їзду будинку № 3 по вул. Літвінова на суму 58,6 тис.грн.; поточний ремонт козирків під’їздів № 1-6 будинку № 20 на суму 61,8 тис.грн.; поточний ремонт покрівлі під’їзду № 5 будинку № 9 на суму 57,6 тис.грн.; поточний ремонт покрівлі під’їзду № 2 будинку № 12 на суму 72,4 тис.грн.; поточний ремонт під’їзду № 6 будинку № 22 на суму 53,5 тис.грн.; поточний ремонт м’якої покрівлі №№ 2, 3, будинку № 22 на суму 105,5 тис.грн.; поточний ремонт козирків під’їздів будинку № 7 по вул. Літвінова на суму 57,4 тис.грн.

Крім того, виконано роботи по заготівлі віконних прорізів каналізаційно-насосної станції № 1 КП «Петрівське» на суму 42,0 тис.грн. та поточний ремонт покрівлі цього ж об’єкта на суму 52,6 тис.грн.; виконано поточний ремонт водопроводу та підключення будинків по вул.Літвінова №№ 6, 7 та Петрівського ДНЗ «Рудана» на суму 89,6 тис.грн.; поточний ремонт водопроводів будинків №№ 20-22 на суму 120 тис.грн. А ще – придбано екскаватор ЕО на базі трактора «Білорус» - вартістю 840,3 тис. грн. та ігровий комплекс «Панда-М» вартістю 125 тис.грн.

Втім, наведений тут перелік робіт навряд чи є вичерпним, адже селищна рада щоденно розробляє нові плани і проекти, втілює їх в життя, тож на час підготовки цього матеріалу, без сумніву, арсенал добрих і корисних справ поповнився новими - потрібними і важливими для життя громади.

Після закінчення презентації керівники району та депутати селищної ради обмінялися думками з приводу деяких спільних проблем та можливих способів їх вирішення, після чого виїхали на кілька об’єктів, аби, як мовиться, щойно почуте побачити на власні очі. Зокрема, побували в обох дошкі-льних дитячих закладах, де залишились задоволені побаченим, а також оглянули нещодавно встановлений дитячий майданчик в правобережній частині селища та облаштування прибудинкових територій багатоквартирних будинків по вул. Літвінова.

Насамкінець, керівники району побажали громаді не збавляти темпу перетворень, що позначені позитивним результатом, та подальшого розвитку і процвітання.

Володимир Кіфенко.

На знімках: нещодавно відремонтована будівля ДНЗ № 2 «Сонечко» ще здалеку вабить око новою яскравою покрівлею; тривають роботи по ремонту дахів багатоквартирних будинків; Світлана Тилик показує гостям, як змінюються прибудинкові території біля багатоповерхівок; невдовзі у цьому приміщенні, що в ДНЗ «Рудана», прийме малюків ще одна додаткова група.